Как изменился курс злотого накануне Пасхальных праздников

На минувшей неделе происходили колебания курса злотого. После выходных ощущалось подорожание валюты. Сейчас же ситуация стабилизировалась и происходящие изменения почти неощутимы.

Какой официальный курс злотого 17 апреля

17 апреля официальный курс злотого составляет – 10,90 гривны (+2 копейки, по сравнению с 16 апреля), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Какой курс сегодня в банках и обменниках

Средний курс злотого в банках, как сообщает "Минфин", изменился так:

покупка – 10,45 гривны за злотый (+15 копеек);

продажа – 11,13 гривны за злотый (-2 копейки).

А вот в обменниках, в свою очередь, ситуация изменилась так:

покупка – 10,75 гривны за злотый (+5 копеек);

продажа – 10,85 гривны за злотый (без изменений).

Сколько можно получить за сдачу 100 злотых сегодня

если обменивать 100 злотых в банке, можно получить примерно – 1 045 гривен;

при обмене 100 злотых в обменнике, можно получить ориентировочно – 1 075 гривен.

Какую сумму нужно потратить на покупку 100 злотых 17 апреля

чтобы купить 100 злотых в банке, нужно иметь в среднем – 1 113 гривен;

для приобретения 100 злотых в обменнике необходимо ориентировочно – 1 085 гривен.

Обратите внимание! Курс может отличаться в зависимости от места обмена.