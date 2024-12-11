Сколько будет 500 долларов в евро сегодня
11 декабря 2024, 17:19Читати новину українською
На курс валют влияет много факторов. В частности, место, где будет осуществляться обмен.
Какое соотношение курсов
По состоянию на 11 декабря 2024 года, средний курс между евро и долларами в банках составляет 1,04. То есть потратив 100 евро, вы сможете приобрести ориентировочно 104 доллара, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Минфин".
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В общем конвертация евро в доллары происходит по следующим курсам:
- курс Visa – 1 евро стоит 1,05 доллара;
- курс Mastercard – 1,05 долларов за евро;
- в обменниках средний курс – 1,05 долларов за евро.
Обратите внимание! НБУ установил такой курс: за 1 евро можно приобрести 1,053 доллара.
За сколько сейчас можно купить 500 долларов
- если обмен происходит в банках, то купить 500 долларов можно в среднем за 479,95 евро (1 доллар – 0,96 евро);
- в обменниках приобрести 500 долларов можно ориентировочно за 474,52 евро (1 доллар – 0,0 95 евро).