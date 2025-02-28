Сколько нужно потратить, чтобы купить 500 долларов и 500 евро сегодня

Курс доллара в Украине несколько снизился. Евро также подешевел в конце февраля. Однако эти изменения незначительны.

Как изменился курс доллара сейчас

Официальный курс доллара 28 февраля установлен на уровне – 41,51 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Читайте также Придется подождать: как быстро потребление электроэнергии в Украине выйдет на довоенный уровень

По данным "Минфина", средний курс доллара в обменниках сегодня таков:

покупка – 41,50 гривен за доллар;

продажа – 41,60 гривны за доллар.

А в банках средний курс установлен на таком уровне:

покупка – 41,30 гривен за доллар;

продажа – 41,80 гривны за доллар.

Какую сумму нужно потратить для покупки 500 долларов

для того, чтобы приобрести 500 долларов в банке сегодня придется потратить примерно 20 900 гривен;

сегодня придется потратить примерно 20 900 гривен; чтобы купить в обменнике 500 долларов, необходимо ориентировочно 20 800 гривен.

Что произошло с курсом евро в конце февраля

Согласно данным "Минфина", в обменниках средний курс евро, по состоянию на 28 февраля, таков:

покупка – 43,40 гривен за евро;

продажа – 43,60 гривен за евро.

В банках средний курс евро изменился так:

покупка – 43,10 гривен за евро;

продажа – 43,70 гривен за евро.

Обратите внимание! По данным НБУ 28 февраля официальный курс евро – 43,49 гривны.

Сколько нужно потратить, чтобы приобрести 500 евро сегодня