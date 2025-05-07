7 мая, 10:05
Ситуация ощутимо изменилась: как снизился курс злотого в Украине
Основні тези
- Официальный курс злотого в Украине по состоянию на 7 мая составляет 10,99 гривны, уменьшившись на 4 копейки по сравнению с 6 мая.
- Банковский курс злотого не изменился: покупка – 10,65 гривны, продажа – 11,30 гривны.
В апреле произошел ощутимый скачок злотого. Впоследствии курс стабилизировался. В начале мая злотый снова начал меняться.
Какой официальный курс злотого сейчас
Официальный курс злотого в Украине, по состоянию на 7 мая – 10,99 гривны (-4 копейки, по сравнению с 6 мая), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Как изменился курс злотого в банках и обменниках
Данные "Минфина" показывают, что банковский средний курс злотого изменился так:
- покупка – 10,65 гривны за злотый (без изменений, если сравнивать с 6 мая);
- продажа – 11,30 гривны за злотый (без изменений).
В обменниках изменения более ощутимы:
- покупка – 10,91 гривны за злотый (+1 копейка);
- продажа – 11,05 гривны за злотый (+2 копейки).
За сколько сегодня можно купить 100 злотых
- чтобы купить 100 злотых в банке, сегодня необходимо – 1 130 гривен;
- для приобретения 100 злотых в обменнике нужно уже – 1 105 гривен.
Сколько можно получить при обмене 100 злотых
- если обмен осуществляется в банке, за 100 злотых можно получить примерно – 1 065 гривен;
- при обмене 100 злотых в обменнике можно получить уже – 1 091 гривны.