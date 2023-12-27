Как повлияла на бизнес в Украине забастовка на украинско-польской границе

Забастовка на границе сильно усложнила логистику для бизнеса. Значительно пострадал уровень экспорта. В результате чего Украина понесла большие убытки.

Что происходит с экспортом

Министр Юлия Свириденко сообщила, что украинское правительство делает все, чтобы как можно быстрее разрешить ситуацию, которая возникла на границе, передает 24 Канал. По ее словам, из-за протеста польских перевозчиков экспорт в Польшу сократился на 40% по сравнению с предыдущими показателями. Всего было экспортировано 282 тысячи тонн продукции.

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Юлия Свириденко Первый вице-премьер-министр Украины – Министр экономики Наши дипломатические шаги могут усилить и экспортеры, у которых есть контрагенты в Польше. Это уже делают наши бизнес-ассоциации, выстраивая диалог с польскими партнерами, углубляя сотрудничество, лоббируя интересы Украины.

Гостаможня опубликовала данные, согласно которым за ноябрь 2023 года общий объем украинского экспорта пересек показатель 9,2 миллиона тонн. При этом грузовые перевозки составили 783 тысяч тонн.

Какая сейчас ситуация на границе

Украинско-польская граница так и остается заблокированной перевозчиками из Польши. Сейчас в течение суток въезжает и выезжает из Украины лишь несколько фур. Пока положительных тенденций нет, более того польские забастовщики сообщали об усилении митинга в праздничный период.

Мы ведем активную работу по разрешению этой ситуации. Не все оно может быть публичным, ведь не всегда эта публичность играет стране на руку. Но у нас есть основания надеяться, что благодаря этому диалогу с обеих сторон мы сможем уладить ситуацию,

– уверяет Свириденко.