Блокирование украинской границы: как в Еврокомиссии отреагировали на конфликт

7 ноября польские перевозчики начали блокирование украинской границы на некоторых пунктах пропуска, сейчас ситуация обостряется. Продолжаются переговоры.

Реакция Еврокомиссии на протесты польских перевозчиков

Продолжаются трехсторонние переговоры между Украиной, Польшей и ЕК относительно забастовки польских дальнобойщиков. Спикер Еврокомиссии по транспорту Адальберт Янц рассказал корреспондентке 24 Канала в Брюсселе, что эта встреча состоялась не на политическом уровне, а значит, ее детали пока не могут афишироваться.

Читайте также Укрепление энергетической безопасности Украины: сколько миллионов привлек Нафтогаз

Адальберт Янц Спикер Еврокомиссии по транспорту Комиссия остается в контакте с польскими, а также с украинскими властями, чтобы содействовать их контактам и дискуссиям. Вчера прошла встреча. Это была встреча не на политическом уровне, и я не могу вдаваться в подробности всех контактов, которые состоялись. Я хотел бы напомнить, что нашей целью остается то, чтобы польские и украинские власти работали вместе для того, чтобы прийти к решениям. Мы также рассматриваем любые возможные практические решения, которые могут быть приняты властью в ближайшем будущем, чтобы ответить на вопросы, поднятые протестующими, и на результаты этих действий, на ситуацию на границе.

Янц подчеркивает, что Еврокомиссия будет способствовать мирному разрешению конфликта. Главным он назвал поиск решения, которое будет устраивать обе стороны.

Мы также рассматриваем любые возможные практические решения, которые могут быть приняты властью в ближайшем будущем, чтобы ответить на вопросы протестующих, результаты их действий и ситуацию на границе,

– подытожил Янц.

Как развивается ситуация на украинско-польской границе:

23 ноября польские перевозчики заблокировали еще один пункт пропуска: "Медика – Шегини". Сейчас протестующие угрожают ужесточить блокаду.

Ущерб украинской экономике, из-за блокады, составляет 400 миллионов долларов.

Причиной блокады стала чрезмерная, по мнению польских перевозчиков, либерализация международных перевозок между ЕС и Украиной.

Украинская и польская стороны готовят взаимные судебные иски относительно убытков, полученных за время забастовки.

За время блокады в очереди погибли несколько украинских водителей.

Словакия решила заблокировать границу с Украиной

Из-за протеста польских перевозчиков, на украинской границе произошло скопление грузовиков, которые должны осуществлять импорт и экспорт товаров в Украину. Эта ситуация оказывает негативное влияние на украинскую экономику и стимулирует рост стоимости импортной доли продуктов.

Словаки решили поддержать польских коллег и заблокировали пункт пропуска на украино-словацкой границе в пункте Вышне Немецкое. По словам протестующих, они также против упрощения системы перевозок между Украиной и ЕС.

Более того, перевозчики Словакии угрожают Брюсселю заблокировать границу с Украиной полностью, если не будут выполнены их требования. Пока договоренностей достичь не удалось.