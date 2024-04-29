Уже не первый месяц Запад обсуждает способ передачи заблокированных российских активов для Украины. Москва пригрозила, что, если это произойдет, всех ждет строгий ответ.

Строгий ответ России

Спикер Кремля Дмитрий Песков недавно сообщил, что в России находится много западных денег, которые станут мишенью в случае санкций.

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Перспективы для судебного обжалования (конфискации российских активов) будут широко открыты. Россия воспользуется этим и будет бесконечно защищать свои интересы,

– сказал он.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова тоже вчера угрожала взаимными действиями в случае конфискации замороженных российских активов.

Российские активы должны оставаться неприкосновенными, потому что в противном случае будет жесткий ответ на западное воровство. Многие на Западе это уже поняли. К несчастью, не все,

– подчеркнула она.

США могут не передать активы

Теперь в США находится 5 миллиардов долларов центрального банка России, которые могут быть переданы Украине.

По нормам недавно подписанного Байденом закона, президент США и Министерство финансов в течение 90 дней должны искать российские активы в стране. А отчитаться перед Конгрессом, они имеются в ближайшие 180 дней.

Весь процесс должен начаться через месяц. Однако он может замедлиться из-за консультаций с союзниками. Глава американского министерства финансов Джанет Йеллен сообщила, что США вероятно не будут прибегать к каким-либо действиям, если G7 не выскажет свою поддержку.