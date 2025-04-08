И снова виноват Байден: Трамп провел разговор с лидером Южной Кореи

Трамп провел разговор с исполняющим обязанности президента Южной Кореи. Обсуждалось много тем. В частности, сотрудничество США и Южной Кореи.

Какое сотрудничество будет между США и Кореей

Президент США указал, что продолжалось обсуждение тарифов и других сфер в том числе военной отрасли, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дональда Трампа.

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Дональд Трамп Президент Соединенных Штатов Америки Мы говорили об их огромном и неустойчивом избытке, тарифы, судостроение, крупномасштабную закупку СПГ США, их совместное предприятие в трубопроводе на Аляске и оплату большого военной защиты, который мы предоставляем Южной Корее.

Как говорит Трамп, корейцы начали осуществлять эти выплаты еще во время его первого срока. Однако при президентстве Джо Байдена это соглашение было расторгнуто.

Их лучшая команда в самолете, который направляется в США, и все выглядит хорошо. Мы также имеем дело со многими другими странами, все из которых хотят заключить соглашение с Соединенными Штатами,

– говорит Трамп.

Трамп отмечает, что между обеими странами может быть заключено большое соглашение. Не обошел президент США своим вниманием и Китай. По словам Трампа, Пекин хочет заключить соглашение "но они не знают, как это начать".