В Эстонии прокомментировали задержали танкера российского теневого флота

Задержание незарегистрированного российского танкера из "теневого флота" в Финском заливе доказывает, что скоординированные действия союзных государств, имеющих выход к Балтийскому морю, дают результат. Такое заявление сделал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

Эстония задержала российский танкер теневого флота

Она прозвучала после задержания танкера Kiwala, передает 24 Канал со ссылкой на ERR.

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Отмечается, что эта операция началась в четверг вечером и завершилась утром в пятницу. В частности судно было задержано возле острова Аэгна, неподалеку Таллинна.

Цахкна отметил, что борьба с деятельностью российского "теневого флота" в Балтийском и Северном морях эффективна. В то же время способствует защите окружающей среды и безопасности на море.

Мы действуем скоординировано и целенаправленно для защиты нашей безопасности и окружающей среды, а также реализуем свое право проверять подозрительные суда, проходящие через исключительную экономическую зону Эстонии,

– сказал Маргус Цахкна.

Он добавил, что Kiwala зашла в воды Эстонии без регистрации и страхования. К тому же она уже находится под санкциями ЕС, Великобритании, Канады и Швейцарии.

Важно! Это было первое задержание судна теневого флота, осуществленное Эстонией.

Что известно о задержании

С июня прошлого года Эстония стала первой страной, которая начала проверять суда российского "теневого флота". С тех пор были проверены документы почти 500 судов.

В случае с Kiwala, танкер направлялся с запада на восток, в российский порт Усть-Луга. В частности операция началась, когда Kiwala приблизилась к территориальным водам Эстонии вечером в четверг. Она продолжалась после входа судна в зону около 3:00 утра пятницы по местному времени.

Обратите внимание! Военно-морские силы Эстонии (Merevägi) входят в состав Сил обороны Эстонии (EDF) и с 2023 года полностью отвечают за морские патрули, после объединения с гражданским флотом Департамента полиции и пограничной охраны.