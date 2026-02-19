Россияне остаются без зарплат и жалуются на трудовое законодательство, –СМИ

Школьным учителям в России начали задерживать часть зарплат. Речь идет именно о регионах страны.

Что происходит с зарплатами россиян?

В частности выплаты за классное руководство в январе не получили педагоги по меньшей мере в 10 областях, о чем пишет российское СМИ "The Moscow Times".

В частности, в таких населенных пунктах:

Челябинской;

Иркутской;

Ростовской;

Архангельской;

Тамбовской;

Рязанской областях;

Забайкальском и Хабаровском краях;

в Карелии и Удмуртии.

Речь идет о федеральных надбавках, которые составляют:

5 тысяч рублей для учителей школ в городах с населением более 100 тысяч человек; 10 тыс. рублей – для населенных пунктов, где проживает менее 100 тысяч человек.

В то же время школам, в которых учителя не получили выплат, поручили провести с работниками "разъяснительную работу". Им также разослали сообщения, в которых указано, что "денежные средства на выплату классного руководства, финансируемого из федерального бюджета, направлены из Министерства образования и науки не в полном объеме", в связи с чем ожидается задержка.

Интересно! Одному из учителей при расчете за январь указали, что выплата остается "долгом предприятия перед работником".

Профсоюз "Учитель" обратился в Генпрокуратуру с просьбой провести проверки и привлечь виновных лиц к административной ответственности на основании нарушения трудового законодательства. Эта статья предусматривает штраф до 5 тысяч рублей для должностных лиц и до 50 тысяч для юридических лиц.

Задержки выплат учителям начались на фоне резко возросшего дефицита федерального и региональных бюджетов,

– пишет российское медиа.

По итогам 2025 года "дыра" в общей бюджетной системе России достигла исторического рекорда – 8,291 триллиона рублей. Федеральная казна завершила год с дефицитом в 5,625 триллиона рублей, что оказался в пять раз больше первоначального плана. В то же время совокупный дефицит бюджетов регионов установил рекорд за два десятилетия доступной статистики – 1,5 триллиона рублей.

В текущем году ситуация с большой вероятностью повторится, потому что Минфин не сможет собрать запланированный объем налогов. Такое мнение высказал бывший первый заместитель председателя Центробанка, профессор факультета экономических наук ВШЭ Олег Вьюгин.

Страна входит в 2026 год с повышенными налогами и высокой процентной ставкой. Поэтому, по мнению эксперта, в России может "произойти рецессия".

Напомним! Некоторые российские регионы не могут выплачивать зарплаты бюджетникам. Об этом сообщали в Центре противодействия дезинформации. Без средств остались работники больниц, экстренных служб, образовательных учреждений и тому подобное.

Что еще следует знать о проблемах в России?