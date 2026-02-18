Политтехнолог Аббас Галлямов рассказал 24 Каналу, что украинской власти стоит и дальше акцентировать на этой теме, ведь она нравится Дональду Трампу. Кроме этого, кремлевский диктатор также вынужден как-то реагировать на инициативы Украины относительно выборов, ведь именно Путин неоднократно обвинял Владимира Зеленского якобы в нелегитимности.

Смотрите также "Мы остановим огонь для россиян": Зеленский сыронизировал на тему выборов и встретил громкие аплодисменты

Чем тема выборов в Украине угрожает Путину?

Аббас Галлямов заметил, что будет странно, если Путин не будет поддерживать и не будет способствовать готовности украинской власти проводить выборы, ведь именно он уже долгое время требовал этого.

Если ты (Путин – 24 Канала) считаешь, что власть в Украине является нелегитимной, то вот тебе выборы и власть станет легитимной. Поэтому надо обсуждать перемирие, ведь проводить избирательную кампанию под атаками – это чушь,

– сказал он.

Кандидаты в президенты Украины должны беспрепятственно ездить по стране, чтобы проводить встречи с избирателями. Такие события должны быть заранее анонсированы, чтобы было достаточно времени на их подготовку. Однако это станет невозможным, если россияне будут атаковать Украину.

Обратите внимание! Зеленский в интервью Axios заявил, что не исключает возможности баллотироваться на предстоящих президентских выборах, хотя ранее допускал завершение политической карьеры после войны. Он отметил, что голосование, вероятно, будет проходить в условиях неустойчивого перемирия, а его решение будет зависеть от позиции общества.

Постоянные обстрелы вовсе не будут гарантировать безопасность граждан. Ведь массовые скопления людей невозможны в условиях войны.

Поэтому если Путин хочет, чтобы в Украине прошли выборы, а он не может этого не хотеть, то надо прекратить стрелять как минимум на весь период, пока избирательная кампания предусматривает массовые мероприятия. Это примерно 2 – 3 месяца тишины,

– отметил Аббас Галлямов.

Он считает, что Владимиру Зеленскому надо настаивать на этом и обращаться к США и с тем, что Россия не дает проводить выборы в Украине, ведь против прекращения огня на время избирательной кампании.

