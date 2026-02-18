Политтехнолог Аббас Галлямов рассказал 24 Каналу, что украинской власти стоит и дальше акцентировать на этой теме, ведь она нравится Дональду Трампу. Кроме этого, кремлевский диктатор также вынужден как-то реагировать на инициативы Украины относительно выборов, ведь именно Путин неоднократно обвинял Владимира Зеленского якобы в нелегитимности.
Чем тема выборов в Украине угрожает Путину?
Аббас Галлямов заметил, что будет странно, если Путин не будет поддерживать и не будет способствовать готовности украинской власти проводить выборы, ведь именно он уже долгое время требовал этого.
Если ты (Путин – 24 Канала) считаешь, что власть в Украине является нелегитимной, то вот тебе выборы и власть станет легитимной. Поэтому надо обсуждать перемирие, ведь проводить избирательную кампанию под атаками – это чушь,
– сказал он.
Кандидаты в президенты Украины должны беспрепятственно ездить по стране, чтобы проводить встречи с избирателями. Такие события должны быть заранее анонсированы, чтобы было достаточно времени на их подготовку. Однако это станет невозможным, если россияне будут атаковать Украину.
Обратите внимание! Зеленский в интервью Axios заявил, что не исключает возможности баллотироваться на предстоящих президентских выборах, хотя ранее допускал завершение политической карьеры после войны. Он отметил, что голосование, вероятно, будет проходить в условиях неустойчивого перемирия, а его решение будет зависеть от позиции общества.
Постоянные обстрелы вовсе не будут гарантировать безопасность граждан. Ведь массовые скопления людей невозможны в условиях войны.
Поэтому если Путин хочет, чтобы в Украине прошли выборы, а он не может этого не хотеть, то надо прекратить стрелять как минимум на весь период, пока избирательная кампания предусматривает массовые мероприятия. Это примерно 2 – 3 месяца тишины,
– отметил Аббас Галлямов.
Он считает, что Владимиру Зеленскому надо настаивать на этом и обращаться к США и с тем, что Россия не дает проводить выборы в Украине, ведь против прекращения огня на время избирательной кампании.
Выборы в Украине: последние новости
Кремль вроде бы готов прекратить атаки по Украине на время выборов только если в нашем государстве сменится власть. Говорится о введении временного внешнего управления под эгидой ООН.
Владимир Зеленский подчеркнул, что большинство украинцев не хочет выборов, когда продолжается война. Все потому, что граждане понимают, насколько это сложно организовать, когда продолжаются постоянные обстрелы. Также непонятно, как в таких условиях будут голосовать украинские военные.
Институт изучения войны объяснил, почему Кремль так стремится к выборам в Украине. Все потому, что Путин считает украинскую власть якобы нелегитимной. Эксперты считают, что российские власти стремятся влиять на выборы в нашем государстве.