Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью Axios.
Что сказал Зеленский о возможном участии в предстоящих выборах?
Журналисты напомнили, что в предыдущем интервью Axios, которое вышло в сентябре 2025 года, Зеленский говорил, что "после окончания войны он уйдет из политики".
Однако во время нового разговора глава украинского государства предположил, что любые выборы, вероятно, придется проводить в условиях хрупкого перемирия. При таком сценарии он может стать кандидатом в президенты.
Это будет зависеть от народа. Посмотрим, чего он захочет,
– сказал президент Украины.
Зеленский также отметил, что еще ничего не решено, но возможно, новые президентские выборы состоятся одновременно с референдумом.
Кстати, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак заявил в эфире 24 Канала, что проведение выборов в нынешних условиях может быть проблематичным из-за неопределенности количества избирателей, которые остались в Украине, и тех, кто находится за границей или на оккупированных территориях. кроме того, по словам эксперта, организация избирательных участков для военных и за рубежом затруднена.
Что ранее говорил Зеленский относительно выборов?
Владимир Зеленский заявил, что 90% украинцев против проведения выборов во время войны. Кроме того, украинцы обеспокоены из-за невозможности голосования солдат на фронте и трудности с голосованием за рубежом.
Зеленский также говорил, что Украина готова работать с любыми графиками по выборам и референдума, которые предлагают американские коллеги. В то же время президент подчеркнул, что проведение референдума возможно только при условии прекращения огня и соблюдения условий безопасности.
Ранее СМИ писали, что США якобы давят на Украину, что провести выборы и референдум в мае. В ЦИК, в свою очередь, заявили, что проведение выборов или референдумов невозможно во время военного положения, и подготовка к выборам начнется после его завершения.