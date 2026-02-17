Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Axios.
Що сказав Зеленський про можливу участь у майбутніх виборах?
Журналісти нагадали, що у попередньому інтерв'ю Axios, яке вийшло у вересні 2025 року, Зеленський говорив, що "після закінчення війни він піде з політики".
Проте під час нової розмови глава української держави припустив, що будь-які вибори, ймовірно, доведеться проводити в умовах крихкого перемир'я. За такого сценарію він може стати кандидатом у президенти.
Це буде залежати від народу. Подивимося, чого він захоче,
– сказав президент України.
Зеленський також наголосив, що ще нічого не вирішено, але можливо, нові президентські вибори відбудуться одночасно з референдумом.
До речі, ексспівробітник СБУ Іван Ступак заявив в етері 24 Каналу, що проведення виборів в нинішніх умовах може бути проблематичним через невизначеність кількості виборців, які залишилися в Україні, і тих, хто перебуває за кордоном або на окупованих територіях.Окрім того, за словами експерта, організація виборчих дільниць для військових і за кордоном ускладнена.
Що раніше говорив Зеленський стосовно виборів?
Володимир Зеленський заявив, що 90% українців проти проведення виборів під час війни. Окрім того, українці стурбовані через неможливість голосування солдат на фронті та труднощі з голосуванням за кордоном.
Зеленський також казав, що Україна готова працювати з будь-якими графіками щодо виборів та референдуму, які пропонують американські колеги. Водночас президент підкреслив, що проведення референдуму можливе лише за умови припинення вогню і дотримання безпекових умов.
Раніше ЗМІ писали, що США нібито тиснуть на Україну, що провести вибори та референдум у травні. У ЦВК, своєю чергою, заявили, що проведення виборів або референдумів неможливе під час воєнного стану, і підготовка до виборів почнеться після його завершення.