Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW). Такий висновок аналітики зробили із заяв заступника голови Комітету з оборони Державної думи Росії Олексія Журавльова.

Чого хоче Росія від України?

14 лютого Журавльов сказав, що Росія "не задовольниться" лише Луганською, Донецькою, Запорізькою та Херсонською областями. Мовляв, Москва повинна досягнути зміни режиму в Києві, щоб усунути "русофобський і неонацистський" уряд.

Схожі заяви він робив і раніше. Загалом чиновника називають рупором справжніх дипломатичних і військових цілей Кремля.

Високопоставлені кремлівські чиновники нещодавно також заявили, що повоєнна Україна має бути "дружньою" до Росії, маючи на увазі, що Росія буде задоволена лише Україною, очолюваною проросійським урядом, який реалізує проросійську політику. Кремлівські чиновники неодноразово відкидали суттєві західні гарантії безпеки для України та демонстрували свою відданість досягненню воєнних цілей Росії військовим шляхом, якщо вона не може зробити це дипломатичним шляхом,

– підкреслили аналітики.

Заступник глави МЗС Росії Михайло Галузін розповів про своє бачення виборів в Україні. Воно досить цинічне: окупанти перестануть обстрілювати територію нашої держави, але тільки після того, як у Києві "тимчасово запровадять зовнішнє управління під егідою ООН".

Також в ISW нагадали заяву Марко Рубіо, який сумнівається в щирості росіян. Держсекретар США сказав, що адміністрація Трампа не знає, чи хочуть у Москві справді завершити війну.

"Рубіо заявив, що США не знають, на яких умовах Росія готова припинити війну і чи зможуть США знайти умови, які будуть прийнятні для України і з якими погодиться Росія", – процитували його в Інституті вивчення війни.

