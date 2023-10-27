Замена счетчиков электроэнергии: кто должен оплачивать процедуру

Иногда украинцам заменяют счетчики электроэнергии по определенным причинам. У украинцев часто возникает вопрос, нужно ли платить за замену устройства.

Кто должен платить за замену счетчиков света

Необходимо периодически изменять счетчики света, чтобы учет объемов электроэнергии производился правильно. Причины для замены следующие:

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счетчики не прошли периодическую проверку;

устройство завершило межповерочный интервал.

Замена по инициативе поставщика электроэнергии или плановая замена приборов учета осуществляется бесплатно в сроки, установленные определенными нормами. К слову, оператор по собственной инициативе может заменить счетчик на другой с лучшими техническими характеристиками, чем установленные.

Как подать показатели электросчетчика

Показатели счетчика электроэнергии нужно подавать до 4 числа каждого месяца. Это можно сделать так:

через сайт ОСР (через личный кабинет);

позвонить в колл-центр ОСР;

через чат-бот (Viber, Telegram, Facebook Messenger);

другим способом, предусмотренным ОСР.

Тариф на электроэнергию для населения составляет 2,64 гривны за киловатт-час.