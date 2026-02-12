Скрытая безработица и заморозка зарплат: в России происходит экономический спад
- В России выросла частичная занятость: 5,5 миллиона человек работают неполно, из них 4 миллиона в отпуске без сохранения зарплаты.
- Зарплаты в IT-отрасли в России заморожены, 42% программистов не получили повышения, а оплата не растет выше уровня инфляции.
С зарплатами и условиями труда в России в течение лет полномасштабной войны в Украине все не так просто. В частности, в 2025 году в стране-агрессоре зафиксировали расширение масштабов скрытой безработицы.
Что происходит с работой в России?
Общая численность работников с неполной занятостью на крупных и средних предприятиях выросла на 12% в годовом измерении – до 5,5 миллиона человек, о чем пишет Служба внешней разведки.
Рост охватил все категории неполной занятости.
- Сейчас самая большая группа – это работники, которые отправлены в отпуска без сохранения заработной платы. Их 4 миллиона человек (+ 9%).
- Еще 1,3 миллиона человек работают неполное рабочее время по соглашению сторон (+13%).
- Количество работников в простое выросло на 165 тысяч, или в 1,6 раза.
- Россияне, которые переведены на неполное рабочее время по инициативе работодателя – плюс 69 тысяч, что означает рост в восемь раз.
Самый высокий уровень частичной занятости в гостинично-ресторанном бизнесе – 34%. Далее следует оборонная промышленность, где 27%, и строительстве с количеством в 23%.
Наибольший абсолютный прирост пришелся на обрабатывающую промышленность: количество частично занятых в секторе увеличилось на 265 тысяч человек, или на 20,5%,
– сообщили в разведке.
В 2026 году тенденции сохраняются. Например, в январе около 10% компаний сообщили о сокращении персонала, еще 12% – об уменьшении рабочего времени.
Обратите внимание! Рост частичной занятости маскирует масштабы экономического спада. То есть формально уровень безработицы низкий, но фактическое сокращение производства и снижение доходов демонстрируют системные проблемы.
Что происходит с российскими зарплатами?
В то же время в России происходят трудности с выплатой зарплат. Так этого сейчас компании начали замораживать заработные платы IT-специалистам.
С отказом работодателя повышать оплату труда в 2025 году столкнулись 42% программистов. Об этом пишет российское медиа "The Moscow Times".
Медианная зарплата в IT-отрасли в прошлом году фактически прекратила расти в России. В частности, в годовом измерении зарплаты программистов выросли ниже уровня инфляции, которая в прошлом году достигла 5,6%.
Дело в том, что бюджеты сокращаются, а новых проектов становится меньше.
Заметьте! Отмечается, что это ожидаемая фаза зрелости российского рынка после структурной перестройки.
Что еще происходит с зарплатами в России?
- Регионы России не имеют больше возможности выплачивать зарплаты бюджетникам. Так без денег остались работники больниц, экстренных служб, образовательных учреждений, культурных учреждений. Причиной является бюджетный кризис, который возник на фоне войны против Украины.
- Прогноз по реальным зарплатам в России – ожидается замедление до 1,2 – 1,7% в 2026 – 2028 годах. В частности состояние экономики России становится хуже. Кремлю грозит рецессия.