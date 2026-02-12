Скрытая безработица и заморозка зарплат: в России происходит экономический спад

С зарплатами и условиями труда в России в течение лет полномасштабной войны в Украине все не так просто. В частности, в 2025 году в стране-агрессоре зафиксировали расширение масштабов скрытой безработицы.

Что происходит с работой в России?

Общая численность работников с неполной занятостью на крупных и средних предприятиях выросла на 12% в годовом измерении – до 5,5 миллиона человек, о чем пишет Служба внешней разведки.

Рост охватил все категории неполной занятости.

Сейчас самая большая группа – это работники, которые отправлены в отпуска без сохранения заработной платы. Их 4 миллиона человек (+ 9%).

Еще 1,3 миллиона человек работают неполное рабочее время по соглашению сторон (+13%).

Количество работников в простое выросло на 165 тысяч, или в 1,6 раза.

Россияне, которые переведены на неполное рабочее время по инициативе работодателя – плюс 69 тысяч, что означает рост в восемь раз.

Самый высокий уровень частичной занятости в гостинично-ресторанном бизнесе – 34%. Далее следует оборонная промышленность, где 27%, и строительстве с количеством в 23%.

Наибольший абсолютный прирост пришелся на обрабатывающую промышленность: количество частично занятых в секторе увеличилось на 265 тысяч человек, или на 20,5%,

– сообщили в разведке.

В 2026 году тенденции сохраняются. Например, в январе около 10% компаний сообщили о сокращении персонала, еще 12% – об уменьшении рабочего времени.

Обратите внимание! Рост частичной занятости маскирует масштабы экономического спада. То есть формально уровень безработицы низкий, но фактическое сокращение производства и снижение доходов демонстрируют системные проблемы.

Что происходит с российскими зарплатами?

В то же время в России происходят трудности с выплатой зарплат. Так этого сейчас компании начали замораживать заработные платы IT-специалистам.

С отказом работодателя повышать оплату труда в 2025 году столкнулись 42% программистов. Об этом пишет российское медиа "The Moscow Times".

Медианная зарплата в IT-отрасли в прошлом году фактически прекратила расти в России. В частности, в годовом измерении зарплаты программистов выросли ниже уровня инфляции, которая в прошлом году достигла 5,6%.

Дело в том, что бюджеты сокращаются, а новых проектов становится меньше.

Заметьте! Отмечается, что это ожидаемая фаза зрелости российского рынка после структурной перестройки.

Что еще происходит с зарплатами в России?