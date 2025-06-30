Украина видит сдвиг позиции: готова ли Европа передать замороженные активы России
- Глава МИД Украины призвал к полному использованию замороженных российских активов для обороны и восстановления Украины.
- Европейские страны, включая G7, рассматривают возможность использования этих активов.
Глава МИД Украины заявил, что стоит переходить на новый уровень использования замороженных российских активов. Речь идет не просто об использовании прибыли, но и до полного использования средств России на оборону и восстановление Украины.
Готовы ли европейские страны к полному использованию российских активов
Глава Министерства иностранных дел Украины отметил во время пресс-конференции вместе с главой МИД Германии, Иоганном Вадефулем, на том, что Россия наконец должна заплатить за нанесенный ущерб Украине, сообщает 24 Канал.
К теме ЕС объявил о продлении санкций против России на следующие полгода
По словам Сибиги, Украина отстаивает последовательную и принципиальную позицию относительно российских активов в Европе. Более того, среди европейских стран также заметна определенно эволюция по этому вопросу.
Это важно, ведь для принятия окончательного решения нужно иметь скоординированную и консолидированную позицию стран G7 и европейских государств.
Работают также и в некоторых странах, где сосредоточены наиболее замороженные или обездвиженные российские активы, там работают и юридические команды, которые ищут правильные формулы для того, чтобы воплотить это решение по использованию российских активов для нужд украинской обороны и восстановления,
– добавил господин Андрей.
Напоминаем! Страны Запада заморозили активы Центрального банка России после начала полномасштабного вторжения на сумму около 300 миллиардов долларов. Немалое количество этих средств находится в Евросоюзе.