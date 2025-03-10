Сможет ли Украина получить российские замороженные активы в качестве репараций

Сейчас Украина получает помощь в счет доходов от замороженных российских активов. Речь идет об инициативе ERA. Однако, украинское правительство стремится добиться полной конфискации замороженных российских активов.

Как могут быть использованы замороженные российские активы

Член британского парламента Риши Сунак считает, что конфискация замороженных российских активов может рассматриваться как первая плата за репарации от России для Украины, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

Читайте также США отложат введение пошлин на молочные и лесные продукты из Канады

Сунак отмечает, что Москва очевидно будет обязана выплатить эти репарации Киеву после окончания войны.

Риши Сунак Член парламента Великобритании На данный момент очевидны две вещи: Украине нужно больше ресурсов, и на Россию необходимо оказывать большее давление.

Сунак говорит, что необходимо провести арест замороженных российских активов. Таким образом будет частично компенсирован ущерб, который нанесла Украине Россия за время полномасштабной войны.

Размер этих репараций неизбежно превысит стоимость российских государственных активов в наших финансовых системах и финансовых системах наших союзников,

– добавил Сунак.

Обратите внимание! Сунак назвал арест замороженных российских активов "разумной контрмерой".