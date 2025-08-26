Премьер-министр Бельгии выступил против конфискации замороженных российских активов
- Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер выступил против конфискации замороженных российских активов, считая, что средства лучше оставить в банке до завершения мирных переговоров между Россией и Украиной.
- Бельгийский банк Euroclear хранит 183 миллиарда евро российских суверенных фондов из 300 миллиардов евро, замороженных в западных странах.
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер выступил против конфискации замороженных российских активов. Он считает, что сейчас средства лучше оставить в банке.
Об этом во вторник, 26 августа, сообщили в Sky News, передает 24 Канал. Политик также предупредил, что конфисковать их будет нелегко.
Что заявил премьер Бельгии?
По мнению Барта Де Вевера, замороженные российские средства лучше всего оставить в бельгийском банке Euroclear до завершения мирных переговоров между Россией и Украиной.
Я знаю, что есть правительства, которые пытаются конфисковать эти деньги. Но я хотел бы предупредить, что с юридической точки зрения это не так просто,
– отметил премьер.
Справка: банк Euroclear хранит 183 миллиарда евро (135 миллиардов фунтов стерлингов) российских суверенных фондов из примерно 300 миллиардов евро (222 миллиардов фунтов стерлингов), замороженных в западных странах.
Замороженные российские активы: последние новости
- Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Россия должна возместить Украине убытки на сумму около 500 миллиардов евро, прежде чем получит доступ к своим замороженным активам.
- Еврокомиссар по вопросам экономики и производительности Валдис Домбровскис рассказал, что министры экономики и финансов рассматривают различные варианты механизмов дальнейшей поддержки Украины, в том числе и благодаря средствам, полученным из замороженных российских активов.
- Парламентская ассамблея ОБСЕ призвала передать Украине замороженные российские активы для восстановления разрушенной инфраструктуры и промышленности.