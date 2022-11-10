Если исчез свет: оплатят ли работнику рабочий день

Еще со времен пандемии и особенно во время войны многие работодатели перевели своих работников на дистанционную работу. Впрочем, во время веерных или аварийных отключений света иногда нет и мобильной связи, а зарядить свои гаджеты может быть крайне сложно.

Сохраняется ли полная оплата труда специалиста, если его работоспособность снижалась в периоды отключения света? Как рассказал 24 каналу юрист Вадим Кравцов, это будет зависеть от конкретной ситуации.

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Форс-мажорная ситуация

В случае если оператор не опубликовал план отключений электроэнергии заранее, исчезновение света является форс-мажором. Кодекс законов о труде обязывает работодателя оплачивать простой в том случае, если он произошел не по вине работника. В таком случае, если есть мобильная связь, работник должен сообщить работодателю о сложившейся ситуации.

Перераспределение рабочего графика

С другой стороны, большинство отключений происходит планово, а не внезапно, и обычно не превышает 4 часа. Согласно статье 60-2 Кодекса Законов о труде работник, исполняющий свои обязанности дистанционно, сам должен распределять свое время так, чтобы выполнить свои задания вовремя. То есть если отключение произошло утром, работник может выполнить работу тогда, когда свет появится, согласовав это с работодателем.

Также работодатель может предоставить работнику вспомогательные приспособления для работы. К примеру, ноутбуками, аккумуляторами, батареями. Обеспечение работника, в том числе и расходами, лежит на работодателе.

Напомним, ранее мы писали, как киевляне относятся к эвакуации в случае продолжительных отключений света.