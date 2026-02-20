МАГАТЭ бьет тревогу: Запорожская АЭС держится на последней линии

Захваченная россиянами Запорожская АЭС сейчас работает только на одной внешней линии электропередач. Резервная линия энергоснабжения станции была потеряна еще более недели назад.

Почему ЗАЭС без резервного питания?

Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), пишет Reuters.

Смотрите также Удар по Кремлю: у BBC впервые появилась правда, во что россияне превратили ЗАЭС

По словам гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, линия электропередачи "Ферросплавная-1" вышла из строя 10 февраля, вероятно, "в результате военной деятельности".

Поэтому, теперь крупнейшую атомную станцию Европы, которая имеет шесть ядерных реакторов, питает всего одна линия – "Днепровская".

Напомним, россияне захватили ЗАЭС в первые недели полномасштабного вторжения в Украину и с тех пор держат контроль над ней.

Сейчас АЭС не производит электроэнергию. Однако ей необходимо постоянное питание, чтобы охлаждать ядерное топливо и предотвратить катастрофу.

При этом россияне мешают работе МАГАТЭ. По словам Гросси, наблюдатели агентства, которые постоянно находятся на ЗАЭС, пытались получить информацию о повреждениях. Однако их не допустили к распределительной подстанции, мотивируя это ограничениями по безопасности.

Заметьте! В прошлом году некоторое время обе линии электропередач на ЗАЭС не работали почти месяц. Тогда для обеспечения станции энергией пришлось полагаться на дизель-генераторы.

Какова ситуация по Запорожской АЭС?

Вопрос контроля над Запорожской АЭС остается одним из главных в переговорах между Украиной и Россией по завершению войны.

Ранее Киев предлагал, чтобы ЗАЭС эксплуатировалась Украиной и США совместно, однако Москва категорически отвергла это предложение как неприемлемое.

На трехсторонних переговорах в Абу-Даби между США, Украиной и Россией 4 – 5 февраля вопрос Запорожской АЭС снова был на столе, сообщил президент Владимир Зеленский журналистам.

Все стороны осознают, что вопрос станции должен решаться вместе с вопросами восстановления плотины, использования воды и в целом экосистемы этой территории,

– отметил Зеленский.

Однако прийти к согласию относительно дальнейшей судьбы станциям сторонам тогда так и не удалось.

Какие планы у россиян на ЗАЭС?