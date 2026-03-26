Два региона Украины активно готовятся к зиме: Свириденко рассказала подробности

Украина уже сейчас активно готовится к зиме. В частности стало известно, как правительство планирует "защитить" два региона к следующему отопительному сезону.

Как Украина готовится к следующей зиме?

Премьер-министр Юлия Свириденко рассказала подробно о планах относительно Днепропетровской и Запорожской областей.

Читайте также Впереди снова будет сложная зима: выдержит ли энергосистема и чего ждать украинцам

Юлия Свириденко Премьер-министр Украины 245 объектов критической инфраструктуры в Днепропетровской области должны быть обеспечены защитой от атак в рамках подготовки к следующей зиме. Еще 96 объектов должны получить защиту в Запорожской области.

Работы по подготовке энергетики и ЖКХ к холодам предусмотрены планами устойчивости регионов, а их выполнение начнется немедленно.

Планом устойчивости Днепропетровщины предусмотрено также введение более 50 мегаватт дополнительной распределенной генерации до сентября 2026 года – для обеспечения работы объектов водоснабжения, тепла водоотведения и других объектов.

Планируется закупка 280 единиц оборудования резервного питания. Отдельный приоритет – децентрализация теплоснабжения,

– написала Свириденко.

На Днепропетровщине предусмотрено введение более 302 мегаватт распределенной тепловой генерации.

Заметьте! Потребность в финансировании плана устойчивости Днепропетровской области – более 20,3 миллиарда гривен.

План устойчивости Запорожской области предусматривает введение почти 100 мегаватт распределенной генерации. Сейчас резервное питание обеспечивает более 87% потребностей объектов. Кроме того, дополнительно будет закуплено 14 генераторов для предприятий тепло- и водоснабжения, а также введено более 22 мегаватт дополнительной тепловой генерации.

На реализацию Плана устойчивости Запорожской области нужно 5,5 миллиардов гривен,

– отметила Свириденко.

На прошлой неделе правительство выделило средства на первоочередные работы в рамках планов устойчивости регионов:

Из них Днепропетровщина получила 540,3 миллиона гривен;

Запорожская область - почти 2 миллиарда гривен.

Всего было выделено 12,85 миллиарда гривен – прифронтовым регионам на защиту объектов критической инфраструктуры в общинах и Агентства восстановления на защиту высоковольтных подстанций.

Интересно! В частности Киев уже начал реализацию первоочередных, предусмотренных планом энергоустойчивости, мероприятий по подготовке к следующему отопительному сезону. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

