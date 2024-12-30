В России запретили звонки на телефоны через интернет: как запрет связан с Украиной

Правительство России утвердило запрет на подключение к мобильной и стационарной связи через интернет. Постановление о запрете уже подписано.

Новый запрет для россиян

Так российские власти исключили из списка лицензий на услуги связи "передачу интернет-данных с наложенной голосовой информацией", сообщает 24 канал со ссылкой на документ.

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То есть россиянам запретили подключение через интернет к мобильным и стационарным телефонам. Правительство страны объясняет этот запрет борьбой с мошенничеством.

В тексте постановления говорится о том, что чаще всего такими технологиями пользовались мошенники. Дело в том, что это позволяло подменять номера.

Но этот вид телефонного мошенничества будет серьезно ограничен. Теперь будет исключено присоединение сетей передачи данных к телефонным сетям связи.

При этом решение никак не повлияет на обычных пользователей телефонной связи.

Заметьте! Речь идет о людях, которые пользуются голосовой связью в мессенджерах, используют специальные программы, которые обеспечивают общение через интернет, без выхода на сеть стационарной и мобильной телефонной связи.

Как с запретом связана Украина

С 13 декабря россияне по меньшей мере 50 раз атаковали банки, полицейские машины и другие объекты под влиянием телефонных мошенников. Считается, что эти люди стали жертвами украинских мошенников.

Мэр города Гусь-Хрустальный Алексей Соколов призвал жителей "очень внимательно" относиться ко всем звонкам и сообщениям, "содержанием которых является требование совершить по инструкции собеседника какие-то противозаконные действия".