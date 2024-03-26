Зарплата чиновников: у кого из чиновников самые высокие выплаты
Источник:Минфин
Министерство финансов сформировало дашборд с численностью и зарплатами чиновников за январь 2024 года. Опубликованные данные будут обновляться ежемесячно.
У кого самые высокие зарплаты
В список вошли данные о работниках государственных органов и органов судебной власти. Также на дащборде представлена информация, относительно сотрудников местных госадминистраций.
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Кто из них имеет самые высокие выплаты:
- НКРЭКУ – средняя зарплата сотрудников 68,9 тысячи гривен – всего работает 531 работник – руководство комиссии получает около 400,7 тысячи гривен.
- Антимонопольный комитет – средняя зарплата сотрудников 67,7 тысячи гривен – всего работает 465 человек – руководство получает ориентировочно 126,1 тысячи гривен.
- Секретариат Кабмина – средняя зарплата сотрудников 57,9 тысячи гривен – всего работает 677 человек – руководство получает около 101,7 тысячи гривен.
На 1 января 2024 года в 108 органах госвласти работает 169 тысяч человек. За 2023 год количество работников в этой сфере уменьшилось на 6,8 тысяч человек.
Какая будет зарплата у госслужащих в 2024 году
Еще в декабре 2023 года Кабмин ввел реформу оплаты труда госслужащих. Это нововведение позволит сэкономить 8 миллиардов гривен бюджетных средств в год.
Сейчас оплата труда госслужащих состоит из 70% зарплаты и 30% премии. Также, благодаря нововведению уменьшилось количество вакансий для госслужбы. Теперь это значение составляет 19 тысяч.