Зарплата или пенсия: когда нельзя получать обе выплаты одновременно
- Пенсионеры в Украине, которые работают, обязаны сообщать Пенсионный фонд о трудоустройстве, ведь это может повлиять на получение или размер пенсии.
- Граждане, которые вышли на пенсию по выслуге лет, не могут одновременно получать пенсию и зарплату, если работают на работе, дающей право на этот вид пенсии.
Украинцы после выхода на заслуженный отдых часто продолжают работать, чтобы повысить свой доход. Однако в некоторых случаях пенсионеры теряют пенсионные выплаты, если устраиваются на работу.
Когда нельзя получать пенсию и зарплату одновременно
Пенсионеры в Украине обязаны сообщать Пенсионный фонд о своем трудоустройстве. Ведь право на получение пенсии или размер выплат в некоторых случаях зависит от того, работает пенсионер или нет, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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В частности, не могут получать пенсию и заработную плату одновременно граждане, которые вышли на заслуженный отдых по выслуге лет. Пенсия таким категориям назначается только после того, как они уволятся с работы.
В случае трудоустройства после назначения пенсии за выслугу лет на работу, которая дает право на этот вид пенсии, выплата пенсии прекращается и возобновляется со дня, следующего за днем увольнения с работы,
– объясняют в ПФУ.
Например, если учитель, который имеет право на пенсию по выслуге лет, вышел на отдых, но продолжает работать, то ему будут выплачивать только зарплату, а пенсию назначат только после увольнения.
Важно! Если педагог на пенсии устроится ассистентом учителя в общеобразовательном учреждении, то сможет получать и пенсионные выплаты, и зарплату. Ведь должность ассистента не предусматривает выход на пенсию по выслуге лет.
Кто имеет право на выход на пенсию по выслуге лет
На пенсию за выслугу лет в Украине могут выйти работники, чьи профессии приводят к потере профессиональной работоспособности или пригодности, или которые работали во вредных или опасных условиях. Они имеют право на досрочную пенсию в 45 лет.
К таким категориям относятся:
- военнослужащие;
- педагоги;
- правоохранители;
- спасатели ГСЧС;
- авиаторы;
- шахтеры и работники тяжелой промышленности;
- медицинские работники;
- спортсмены;
Стоит знать! Чтобы выйти на пенсию по выслуге лет, необходимо иметь соответствующий стаж (обычно минимум 25 лет) и подтверждение работы в льготных условиях. Проверить приобретенный стаж и подать заявление на досрочную пенсию можно на вебпортале Пенсионного фонда Украины.