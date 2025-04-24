Доходы Папы Римского: получает ли зарплату глава Католической Церкви
- Папа Римский не получает зарплату в традиционном понимании, все его потребности покрывает Ватикан, а подарки и пожертвования передаются на благотворительность.
- Папа имеет доступ к ресурсам, связанных с его должностью, без личного банковского счета, а его бытовые расходы оцениваются в 100 тысяч долларов в год.
Многих интересует, какую зарплату имеет Папа Римский –глава Католической Церкви, духовный лидер более миллиарда верующих во всем мире. Однако на самом деле Папа не получает зарплату в традиционном понимании этого слова.
Имеет ли Папа Римский зарплату
Папа Франциск, как и его предшественники, не получает никакого постоянного вознаграждения за выполнение своих обязанностей, пишет 24 Канал со ссылкой на RMF.
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Business Insider Polska и Dziennik.pl отмечают, что все потребности главы Католической Церкви – проживание, питание, официальные поездки – покрывает Ватикан. Кроме того, Папа Римский также не имеет личного имущества, а все подарки и пожертвования передает на благотворительность или в распоряжение Апостольской Столицы.
Получает ли Папа Римский зарплату?Епископ Римский не имеет и официальной зарплаты. Вместо этого раз в год ему вручают три монеты – бронзовую, серебряную и золотую, имеющие символическое значение. После смерти Папы эти монеты кладут в его гроб как знак выполненного служения. А золотая монета весом в одну унцию стоит около 7–8 тысяч злотых.
Хотя Папа формально не имеет зарплаты, он имеет доступ к ресурсам, связанных с его должностью. По оценкам, его условная "чистая стоимость" составляет около 16 миллионов долларов. В это входят различные активы, связанные с его ролью.
Интересно! Например, пять автомобилей, которые он использует, а также другие привилегии.
Кто оплачивает бытовые расходы Папы
Все расходы, связанные с повседневной жизнью папы, оплачивает Ватикан. Это касается и проживания, и путешествий, и охраны, и медицинского обслуживания.
Папе не нужно беспокоиться о счетах или покупках - этим занимаются специальные службы Святого Престола. Стоит отметить, что папа не имеет банковского счета или кредитных карточек, зарегистрированных на его имя,
– говорится в материале.
Сколько стоит содержание Папы Римского?По оценкам шоу The Catholic Talk Show, ежегодные расходы на содержание Папы Франциска составляли около 100 тысяч долларов. В то же время он известен своей скромностью: отказался от роскошных апартаментов, пышного наряда и золотого перстня, выбрав простые символы своего служения. Вместо лимузинов часто пользовался скромными малолитражками во время официальных поездок.
Для сравнения, кардиналы и другие высокопоставленные духовные лица получают регулярную зарплату. По разным данным, месячная зарплата кардинала в Ватикане составляет от 4 до 5 тысяч евро.
Часто личное состояние папы путают с состоянием Католической Церкви. Ватикан управляет огромными финансовыми ресурсами, недвижимостью и художественными сокровищами, но Папа не имеет к ним личного доступа.
Важно! Роль главы Католической Церкви заключается в управлении этим имуществом в интересах всей Церкви, а не в получении из него личной выгоды.