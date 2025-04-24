Доходы Папы Римского: получает ли зарплату глава Католической Церкви

Многих интересует, какую зарплату имеет Папа Римский –глава Католической Церкви, духовный лидер более миллиарда верующих во всем мире. Однако на самом деле Папа не получает зарплату в традиционном понимании этого слова.

Имеет ли Папа Римский зарплату

Папа Франциск, как и его предшественники, не получает никакого постоянного вознаграждения за выполнение своих обязанностей, пишет 24 Канал со ссылкой на RMF.

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Business Insider Polska и Dziennik.pl отмечают, что все потребности главы Католической Церкви – проживание, питание, официальные поездки – покрывает Ватикан. Кроме того, Папа Римский также не имеет личного имущества, а все подарки и пожертвования передает на благотворительность или в распоряжение Апостольской Столицы.

Получает ли Папа Римский зарплату? Епископ Римский не имеет и официальной зарплаты. Вместо этого раз в год ему вручают три монеты – бронзовую, серебряную и золотую, имеющие символическое значение. После смерти Папы эти монеты кладут в его гроб как знак выполненного служения. А золотая монета весом в одну унцию стоит около 7–8 тысяч злотых.

Хотя Папа формально не имеет зарплаты, он имеет доступ к ресурсам, связанных с его должностью. По оценкам, его условная "чистая стоимость" составляет около 16 миллионов долларов. В это входят различные активы, связанные с его ролью.

Интересно! Например, пять автомобилей, которые он использует, а также другие привилегии.

Кто оплачивает бытовые расходы Папы

Все расходы, связанные с повседневной жизнью папы, оплачивает Ватикан. Это касается и проживания, и путешествий, и охраны, и медицинского обслуживания.

Папе не нужно беспокоиться о счетах или покупках - этим занимаются специальные службы Святого Престола. Стоит отметить, что папа не имеет банковского счета или кредитных карточек, зарегистрированных на его имя,

– говорится в материале.

Сколько стоит содержание Папы Римского? По оценкам шоу The Catholic Talk Show, ежегодные расходы на содержание По оценкам шоу The Catholic Talk Show, ежегодные расходы на содержание Папы Франциска составляли около 100 тысяч долларов. В то же время он известен своей скромностью: отказался от роскошных апартаментов, пышного наряда и золотого перстня, выбрав простые символы своего служения. Вместо лимузинов часто пользовался скромными малолитражками во время официальных поездок.

Для сравнения, кардиналы и другие высокопоставленные духовные лица получают регулярную зарплату. По разным данным, месячная зарплата кардинала в Ватикане составляет от 4 до 5 тысяч евро.

Часто личное состояние папы путают с состоянием Католической Церкви. Ватикан управляет огромными финансовыми ресурсами, недвижимостью и художественными сокровищами, но Папа не имеет к ним личного доступа.

Важно! Роль главы Католической Церкви заключается в управлении этим имуществом в интересах всей Церкви, а не в получении из него личной выгоды.