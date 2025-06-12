Сколько времени получают выплаты родные без вести пропавших военных

В Украине родственники военнослужащих, пропавших без вести во время службы, могут получать их заработную плату. Однако выплаты начисляются в разном размере и только определенное время.

Кто может получать зарплату пропавшего без вести

С февраля 2025 года родственники военнослужащих, пропавших без вести или попавших в плен, получают их заработную плату по новым правилам, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство по делам ветеранов.

Смотрите также Родные погибших воинов могут получить компенсацию за неиспользованные дни отпусков

По новым правилам, военный имеет право составить распоряжение и указать, кому именно и в каком размере выплачивать его денежное обеспечение, если он пропадет без вести или попадет в плен.

В случае отсутствия личного распоряжения, 50% заработной платы военного распределяют между его родными первой линии. К ним относятся:

жена или муж;

несовершеннолетние дети (средства выплачивают их представителям);

дети с инвалидностью независимо от возраста;

родители, если они не были лишены родительских прав.

Если у пропавшего военного нет родных первой линии, то 20% его зарплаты распределят между совершеннолетними детьми и братьями или сестрами.

Важно! Остальную часть зарплаты, то есть 50% или 80%, сохраняют в воинской части пропавшего. Сумма накапливается и выплачивается ему после возвращения. Если военнослужащего объявят погибшим, средства зачислят в наследство.

Сколько времени выплачивают зарплату военного

Начисляют и выплачивают заработную плату военные части. Поэтому родным пропавшего без вести или пленного военнослужащего необходимо обратиться к командиру воинской части, где он проходил службу с перечнем документов:

заявлением на выплату зарплаты пропавшего;

копией паспорта и идентификационного кода того, кто претендует на выплаты;

копией документа, который подтверждает родственную связь с военнослужащим;

номером карты для зачисления денег.

Выплаты родным пропавшего или пленного военного осуществляются до момента его возвращения или установления факта гибели. Однако есть случаи, когда они прекращаются раньше:

если будет установлено, что солдат самовольно покинул место службы или воинскую часть;

если военный дезертировал из Вооруженных сил Украины;

если выяснится, что военный добровольно сдался в плен.

Стоит знать! Воинская часть предоставляет солдату статус без вести пропавший, если не известно о месте его пребывания в течение 15 суток.