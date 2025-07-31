Индексация зарплат в августе: как вырастет доход украинцев
- Зарплаты работников в августе должны быть проиндексированы, основываясь на законе о госбюджете на 2025 год.
- Работодатели, которые не проведут индексацию, получат штраф, а индексация касается дохода, не превышающего 3 028 гривен.
Зарплаты для работников в августе должны проиндексировать по коэффициенту в 4,4%. Если работодатель не проведет соответствующей операции, то его будет ждать штраф.
Как изменятся зарплаты украинцев в августе?
Индексация зарплат должна состояться в соответствии с нормами закона о госбюджете на 2025 год, передает 24 Канал.
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По рекомендации Минсоцполитики, индексация заработной платы должна считаться с февраля 2025 года, а январь считается базовым месяцем. Зато в 2024 году базовым считался декабрь.
Таким образом, для тех, кто выбрал базовым месяцем декабрь 2024 года, индексирование будет происходить уже в четвертый раз, а для тех, кто выбрал базовым месяцем январь 2025 года, индексирование происходит второй раз по коэффициенту 4,4%.
Интересно, что за нарушение по проведению индексации работодатели будут получать штрафы. Размер штрафа установлен на уровне 10 минимальных зарплат за каждого сотрудника, в отношении которого была осуществлена индексация.
Как будет происходить начисление:
- Индексации будет подлежать часть дохода, не превышающая размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, то есть на сегодня это 3 028 гривен.
- Таким образом, доход, подлежащий индексации (3 028 гривен), умножают на величину прироста индекса (4,4%) и делят на 100 – это 3 028 гривен × 4,4 ÷ 100. То есть размер индексации дохода составит 133 гривен.
- Если заработная плата лица составляет 10 000 гривен, то в августе сумма возрастет до 10 133 гривен.