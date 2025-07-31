Зарплаты для работников в августе должны проиндексировать по коэффициенту в 4,4%. Если работодатель не проведет соответствующей операции, то его будет ждать штраф.

Как изменятся зарплаты украинцев в августе?

Индексация зарплат должна состояться в соответствии с нормами закона о госбюджете на 2025 год, передает 24 Канал.

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По рекомендации Минсоцполитики, индексация заработной платы должна считаться с февраля 2025 года, а январь считается базовым месяцем. Зато в 2024 году базовым считался декабрь.

Таким образом, для тех, кто выбрал базовым месяцем декабрь 2024 года, индексирование будет происходить уже в четвертый раз, а для тех, кто выбрал базовым месяцем январь 2025 года, индексирование происходит второй раз по коэффициенту 4,4%.

Интересно, что за нарушение по проведению индексации работодатели будут получать штрафы. Размер штрафа установлен на уровне 10 минимальных зарплат за каждого сотрудника, в отношении которого была осуществлена индексация.

Как будет происходить начисление: