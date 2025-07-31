Як зміняться зарплати українців у серпні?

Індексація зарплат має відбутися відповідно до норм закону про держбюджету на 2025 ріку, передає 24 Канал.

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За рекомендацією Мінсоцполітики, індексація заробітної плати повинна рахуватися з лютого 2025 року, а січень вважається базовим місяцем. Натомість у 2024 році базовим вважався грудень.

Таким чином, для тих, хто обрав базовим місяцем грудень 2024 року, індексування відбуватиметься вже вчетверте, а для тих, хто обрав базовим місяцем січень 2025 року, індексування відбувається вдруге за коефіцієнтом 4,4%.

Цікаво, що за порушення щодо проведення індексації роботодавці отримуватимуть штрафи. Розмір штрафу встановлено на рівні 10 мінімальних зарплат за кожного співробітника щодо якого було здійснено індексацію.

Як відбуватиметься нарахування: