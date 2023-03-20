Кабмин изменил правила налогообложения дохода военных

Кабмин внес изменения по налогообложению дохода военных, участвующих в боях против российских оккупантов. Как получить льготу и кто имеет на нее павлин, рассказываем дальше.

Налогообложение дохода для военных

Военным сбором не будут облагать налогом доходы военнослужащих на период их непосредственного участия в отпоре и сдерживании вооруженной агрессии России.

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Изменения были разработаны во исполнение Закона Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об особенностях налогообложения военным сбором денежного довольствия военнослужащих и других лиц, принимающих непосредственное участие в боевых действиях в условиях военного положения".

Что нужно, чтобы не платить 1,5% сбора

Для получения льготы нужно предоставить выписки (копии) приказов командиров (начальников), подтверждающих выплату дополнительного вознаграждения.

Напомним, военный сбор для финансирования ВСУ в размере 1,5% от доходов был введен в Украине в 2014 году.

С 1 февраля этого года размер дополнительных выплат военнослужащим зависит от районов их пребывания. Следовательно, 100 тысяч гривен будут выплачивать всем тем, кто выполняет боевые задания на передовой.