Кому из военных в марте придет большая зарплата

В 2023 году военнослужащие будут получать новое денежное довольствие. Повышение произошло для тех, кто выполняет боевые задания и принимает участие в боевых действиях.

Теперь военнослужащие, выполняющие боевые задания или участвующие в боевых действиях, будут получать большую заработную плату. В среднем увеличение установит от 7 тысяч гривен до более 17 тысяч гривен. В то же время "тыловым" военнослужащим уменьшили выплаты.

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Кто получит большую зарплату

в марте стрелки, не выполняющие боевые задания, будут получать 20 586 гривен. Зато стрелки, выполняющие боевые задания – 50 587 гривен, а участники боевых действий – 120 587 гривен.

Аналогичное отличие в зарплатах сохраняется и для военнослужащих высшего ранга. Существенное увеличение произошло для командиров бригад и их заместителей.

Военнослужащие, выполняющие боевые (специальные) задания:

Командир получит в марте уже 80 173 гривны (+17 211 гривен), а его заместитель – 78 919 гривен (+16 880 гривен).

Для наводчика-оператора зарплата увеличится на 7 896 гривен, до 52 268 гривен, а для старшего гранатометчика – на 7 541 гривну, до 51 152 гривен.

Командир танка получит уже 54 861 гривну (+8 402 гривны), а командир боевой машины – 53 951 гривну (+8 105 гривен).

Военнослужащие, непосредственно участвующие в боевых действиях получают:

Командиры и их заместители – 150 173 гривен и 148 919 гривен соответственно.

Командир взвода – 128 229 гривен.

Командир отделения – 122 677 гривен.

Уровень денежного довольствия военнослужащих в 2023 году / Инфографика Сухопутных войск ВС Украины

Пенсии военным: повысят ли их в этом году

Напомним, что с 1 марта в Украине произошла индексация пенсий на 20%. По словам министерки социальной политики Оксаны Жолнович, повышение выплат должно было коснуться всех категорий пенсионеров.

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Среднее увеличение пенсий произойдет на 400 – 700 гривен. А максимальное – на 1 500 гривен. Однако следует запомнить, что индексация учитывает лишь основу пенсий без каких-либо других доплат.

Однако пенсии ученым и госслужащим увеличат не в марте, а в июле.