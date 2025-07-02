Зарплаты в ВСУ: сколько будут получать военные с 1 июля

Кроме оклада защитники могут получать различные виды доплат. Среди них – надбавка за выслугу лет или вознаграждение за уничтоженную технику врага.

Как формируется зарплата военного

Ежемесячные основные виды денежного обеспечения для военнослужащих ВСУ охватывают постоянные составляющие, сообщает 24 Канал со ссылкой на Закон Украины.

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К таким видам обеспечения относятся:

Должностной оклад – это основная часть денежного обеспечения, которая зависит от должности военного;

Оклад по воинскому званию - это составляющая денежного обеспечения военнослужащего, которая выплачивается ему в зависимости от присвоенного воинского звания (например, рядовой, сержант, лейтенант);

Надбавка за выслугу лет - это выплата, которую получает военный за продолжительность своей службы.

С 1 июля рост зарплат для военных не планируется.

Надбавки к зарплатам военных

Отдельные категории защитников также могут получить к зарплате надбавку:

30 000 гривен для тех, кто осуществляет боевые (специальные) задачи в период обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией;

для тех, кто осуществляет боевые (специальные) задачи в период обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией; 50 000 гривен для военных, выполняющих боевые (специальные) задачи в составе органов военного управления, штабов и командования, осуществляющих оперативное управление подразделениями;

для военных, выполняющих боевые (специальные) задачи в составе органов военного управления, штабов и командования, осуществляющих оперативное управление подразделениями; 70 000 гривен доплаты для тех, кто находится на передовой месяц;

доплаты для тех, кто находится на передовой месяц; 100 000 гривен для военных, которые находятся в зоне активных боевых действий или проходят лечение или реабилитацию вследствие полученной контузии, травмы, увечья.

Также дополнительным источником дохода могут стать денежные вознаграждения за уничтоженную технику врага.

Вознаграждения за уничтоженную технику россиян

Самые большие доплаты военным предусмотрены за уничтожение кораблей и боевых самолетов россиян:

корабль первого ранга – 243 600 гривен;

корабль второго ранга – 182 700 гривен;

корабль третьего ранга – 121 800 гривен;

корабль четвертого ранга – 97 440 гривен;

боевой самолет (истребитель или штурмовой) – 121 800 гривен.

Также защитники могут также рассчитывать на доплаты, уничтожив другие виды техники и оружия.