Зарплаты чиновников выросли на 20 тысяч за год: где платят больше всего

6 декабря 2024, 14:31
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Автор: Екатерина Добровольская

Министерство финансов опубликовало обновленную информацию об оплате труда и численности работников государственных органов, местных госадминистраций и судебной власти. Их зарплаты втрое превышают средний уровень по Украине.

Какая средняя зарплата в госорганах

В октябре 2024 года средняя зарплата в госорганах достигла 57,5 тысячи гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Минфина.

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По данным ПФУ, в сентябре средняя зарплата составляла 18 тысяч гривен. Итак, зарплата чиновников более чем в три раза превышает средний уровень по Украине.

Заметьте! С начала года зарплата чиновников выросла на 49%, увеличившись с 38,6 тысячи гривен до текущих показателей.

Лидерами по уровню зарплат являются следующие органы:

  • Антимонопольный комитет, где средняя заработная плата работников составляет 113,7 тысячи гривен. Всего в комитете работает 270 человек, а зарплата руководства одна из самых высоких – 218,4 тысячи гривен.
  • В Министерстве цифровой трансформации средняя зарплата составляет 88,5 тысячи гривен при численности 198 человек.
  • Третье место занимает Государственное агентство развития туризма, где средний доход работников составляет 87,7 тысячи гривен, а численность персонала - 22 человека.
  • В Секретариате Кабинета Министров средняя зарплата составляет 67,3 тысячи гривен, а общее количество работников, которые получают зарплату, – 680 человек. Руководству выплачивают 103,4 тысячи гривен.

Какое количество чиновников в Украине

По состоянию на 1 января 2024 года в 108 органах государственной власти работало 169 тысяч человек. В течение 2023 года численность работников уменьшилась на 6,8 тысячи.