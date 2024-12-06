Зарплаты чиновников выросли на 20 тысяч за год: где платят больше всего
6 декабря 2024, 14:31Читати новину українською
Министерство финансов опубликовало обновленную информацию об оплате труда и численности работников государственных органов, местных госадминистраций и судебной власти. Их зарплаты втрое превышают средний уровень по Украине.
Какая средняя зарплата в госорганах
В октябре 2024 года средняя зарплата в госорганах достигла 57,5 тысячи гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Минфина.
Читайте также: Кому разрешено выходить на пенсию досрочно
По данным ПФУ, в сентябре средняя зарплата составляла 18 тысяч гривен. Итак, зарплата чиновников более чем в три раза превышает средний уровень по Украине.
Заметьте! С начала года зарплата чиновников выросла на 49%, увеличившись с 38,6 тысячи гривен до текущих показателей.
Лидерами по уровню зарплат являются следующие органы:
- Антимонопольный комитет, где средняя заработная плата работников составляет 113,7 тысячи гривен. Всего в комитете работает 270 человек, а зарплата руководства одна из самых высоких – 218,4 тысячи гривен.
- В Министерстве цифровой трансформации средняя зарплата составляет 88,5 тысячи гривен при численности 198 человек.
- Третье место занимает Государственное агентство развития туризма, где средний доход работников составляет 87,7 тысячи гривен, а численность персонала - 22 человека.
- В Секретариате Кабинета Министров средняя зарплата составляет 67,3 тысячи гривен, а общее количество работников, которые получают зарплату, – 680 человек. Руководству выплачивают 103,4 тысячи гривен.