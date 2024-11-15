Европейским чиновникам снова повышают зарплаты: сколько они получают

До конца года оклады 40 000 сотрудников европейских структур вырастут на 4,2%. Это уже второе повышение зарплат за последние несколько месяцев.

Как вырастут зарплаты чиновников в ЕС

Предыдущий рост зарплат еврочиновников состоялся в первой половине 2024 года, на 3%, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bild.

Читайте также Налог на недвижимость: какие суммы придется заплатить за избыточную площадь в 2025 году

В целом это уже шестое увеличение зарплат за два года, что в сумме составило 15%.

Интересно! Зарплаты чиновников ЕС привязаны к уровню инфляции и стоимости жизни в Брюсселе и Люксембурге.

После нового повышения зарплаты вырастут так:

минимальная базовая зарплата вырастет с 3 361 до 3 603 евро;

максимальная – с 23 959 до 25 685 евро в месяц;

оклад еврокомиссара вырастет с 26 169 до 28 053 евро в месяц.

Сколько получает президент Еврокомиссии

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен теперь будет получать 34 412 евро в месяц вместо предыдущих 32 101 евро.

Кроме базовой зарплаты еврочиновники также получают надбавки. Благодаря этому ежемесячный доход Урсулы фон дер Ляйен превышает 40 000 евро.

К слову! На повышение зарплат в ЕС выделят дополнительные 16,6 миллиона евро, которые будут перераспределены из других статей бюджета.