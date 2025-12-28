Зарплаты вырастут более чем вдвое: Кабмин решил с 1 января пересчитать оклады бюджетникам

С 1 января 2026 года должностные оклады социальных работников вырастут почти в 2,5 раза. К примеру, заработная плата социального менеджера составит более 20 тысяч гривен.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство социальной политики, семьи и единства Украины.

Как вырастут зарплаты бюджетников в 2026 году?

По инициативе Министерства социальной политики, семьи и единства Украины Кабинет Министров утвердил применение коэффициента 2,5 при определении размера должностных окладов специалистов, работающих в сфере социальных и реабилитационных услуг.

В Минсоцполитики подчеркнули, что непосредственно от таких работников зависят доступность и качество помощи для людей, которые в ней нуждаются.

Это означает рост должностных окладов примерно на 150%,

– объяснили в министерстве.

К примеру:

у социального менеджера (15 тарифный разряд): с 8 243 гривен до 20 607 гривен (+150%);

(+150%); у специалиста по социальной работе (12 тарифный разряд): с 6 773 гривен до 16 932 гривен (+150%).

"Работа социального работника требует большого ресурса, который измеряется не только профессионализмом, но и эмоциональным включением, способностью сочувствовать и помогать. Повышение оплаты труда социальных работников – это шаг к справедливой поддержке тех, кто ежедневно поддерживает других", – отметил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин.

