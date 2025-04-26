Где люди получают большие зарплаты: в Чехии или Польше

В 2025 году средние зарплаты в Польше превысили чешские почти по всем ключевым показателям. Самые высокие доходы наблюдаются в отраслях информационных технологий, энергетики и профессиональных услуг.

Средние зарплаты в Польше

В Польше средняя брутто-зарплата составляет 8 482,47 злотых в месяц (примерно 2 035 евро), передает 24 Канал.

Читайте также Сколько налогов надо платить с зарплаты в 2025 году

Средняя нетто-зарплата в Польше составляет 6 112,76 злотых (около 1 465 евро), а медианная брутто-зарплата – 6 641 злотый (1 515 евро).

В крупных городах, таких как Варшава, Краков и Вроцлав, заработки значительно превышают средние по стране.

Средние зарплаты в Чехии

Средняя брутто-зарплата : 46 557 чешских крон в месяц (примерно 1 860 евро)

Медианная зарплата : 41 739 крон (около 1 670 евро)

Средняя зарплата в Праге: 59 870 крон (примерно 2 390 евро)

Самые высокие заработки фиксируются в столице и в секторах ИТ, финансов и энергетики.

Таким образом, в 2025 году Польша обогнала Чехию по уровню средних зарплат, особенно в ключевых отраслях и крупных городах.