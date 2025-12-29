50 тысяч и выше: как выросли зарплаты в 2025 году и где украинцы получают больше всего
- Самые высокие зарплаты в Украине в 2025 году получают военные (70 550 грн), фасадчики (52 500 грн) и штукатуры, дальнобойщики и брокеры в сфере недвижимости (50 000 грн).
- Самый большой скачок зарплат в 2025 году произошел в категории "Работа за рубежом" (+357%) и для брокеров (+100%), со значительным приростом в розничной торговле и гостинично-ресторанном бизнесе.
Заработные платы в Украине на некоторых должностях заметно выросли в течение 2025 года. Какие вакансии на конец года стали самыми высокооплачиваемыми, расскажем далее.
Какие вакансии самые высокооплачиваемые?
Сейчас, как и в начале года, украинцы больше всего зарабатывают на службе в Силах обороны, а также в сфере строительства и СТО, передает 24 Канал со ссылкой на исследование OLX Работа.
Смотрите также Зарплаты вырастут более чем вдвое: Кабмин решил с 1 января пересчитать оклады бюджетникам
По данным исследования, в ноябре 2025 самая высокая медианная заработная плата на военных должностях была зафиксирована в размере 70 550 гривен.
Это касалось категории объявлений о военной службе:
- по контракту;
- на должности оператора БПЛА;
- на вакансии связистов;
- а службу механика, стрелка и тому подобное.
Второе место в рейтинге самых высокооплачиваемых профессий занимают фасадчики с уровнем зарплаты в 52 500 гривен.
Медианная зарплата в 50 000 гривен зафиксирована в таких вакансиях:
- штукатур;
- дальнобойщик;
- брокер в сфере недвижимости.
К высокооплачиваемым в 2025 году вошли также такие профессии:
- рихтовщик – 48 500 гривен;
- прораб и каменщик – 45 000 гривен;
- плиточник – 41 000 гривен;
- строитель, маляр, автоэлектрик и автомаляр – 40 000 гривен;
- сварщик, монтажник, автослесарь и механик – 35 000 гривен.
Также медианную зарплату 35 000 гривен в ноябре 2025 предлагали на вакансию супервайзера в сфере торговли и стоматолога,
– говорится в исследовании.
Важно! По подсчетам OLX, больше всего вакансий, предлагающих высокие медианные зарплаты, наблюдается в строительстве и сфере облицовочных работ, а также на СТО и в автомойках.
Где зарплаты выросли больше всего за 2025 год?
Вместе с тем, есть перечень вакансий с достаточно невысокой медианной зарплатой. Однако она существенно выросла с начала 2025 года.
На первом месте по росту – категория “Работа за рубежом” – рост +357% (8 тысяч гривен). Также в этой категории на 46% увеличилась оплата труда на вакансии разнорабочего (до 4 250 гривен).
Второе место по росту продемонстрировала профессия брокера – на 100% – до 50 тысяч гривен.
До 28 – 30% показали рост вакансии комплектовщика (26 050 гривен) и прораба (45 тысяч гривен).
Наибольшее количество должностей, где зарплаты значительно выросли в процентах за год, зафиксировано в розничной торговле и гостинично-ресторанном бизнесе. Среди них:
- руководитель отдела продаж – +32% (до 33 750 гривен);
- менеджер в гостинично-ресторанном бизнесе – +21% (до 24 500 гривен);
- торговый представитель – +18% (до 26 500 гривен);
- пекарь – +18% (до 20 тысяч гривен);
- супервайзер – +17% (до 35 тысяч гривен).
В своем исследовании платформа OLX Работа акцентировала на должностях "голубых воротничков", поэтому проанализировала вакансии из сфер строительства, производства, логистики и тому подобное.
Обратите внимание! Средняя заработная плата на 2026 год, заложена в государственном бюджете, составляет 30 032 гривны, что на 4 146 гривен больше, чем в 2025. В то же время минимальная зарплата в Украине составит 8 647 гривен.
Зарплаты в Украине и мире: что еще надо знать
По последним данным Госстата, самые высокие заработки в Украине зафиксированы в сфере информации и телекоммуникаций, где средняя зарплата составляет 65 047 гривен. Зато наименьшие доходы получают работники образования – около 17 тысяч гривен.
По состоянию на октябрь 2025 года средняя зарплата по стране составила почти 27 тысяч гривен, что на 1,1% больше показателя сентября.
Для сравнения, в мире средние в мире средние доходы наиболее высокие в Женеве и Цюрихе – от 7 984 до 7 7 788 долларов, а в Сан-Франциско этот показатель достигает 7 092 доллара.