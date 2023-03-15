Некоторые военные получат 50 тысяч гривен доплаты: кого это коснется
Источник:Факты
В соответствии с новыми правилами начисления надбавок военным с февраля 2023 года, денежные вознаграждения будут получать только те, кто находится на передовой и выполняет боевое задание.
Новые правила для получения дополнительных выплат
Напомним, что в феврале 2023 года правительство изменило подход к выплатам военнослужащим. Теперь не все военные смогут получать дополнительное вознаграждение в 30 тысяч гривен.
Читайте также Доллар пошел вверх: чего ждать от курса валют на этой неделеТо есть только те, кто непосредственно выполняет боевые задания, смогут получать эти выплаты. А все остальные будут получать только зарплату.
Кроме того, военнослужащим и дальше будут насчитывать по 100 тысяч гривен. Также появилась еще новая сумма доплаты – 50 тысяч гривен.
В чем разница между доплатами
- Обратите внимание, что 100 тысяч гривен получат только те, кто непосредственно находится на линии столкновения;
- 30 тысяч гривен смогут получать те, кто выполняет специальные боевые задания. Для этого есть определенный перечень категорий и задач, но он не публичен.
- А 50 тысяч гривен будут выплачивать тем, кто выполняет боевое задание в составе военного органа управления. Генштаб и главнокомандующий ВСУ будут решать, где именно та территория, на которой выполняется задание.
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Военнослужащим в тылу могут вернуть надбавки
Поскольку сейчас не все согласны с тем, что порядок начисления дополнительных выплат изменили, в Верховной Раде предлагают новый законопроект по этому поводу.
- В нем предлагают не только вернуть надбавки военным, полицейским и спасателям в тылу, но и установить надбавки в 100 тысяч гривен для тех защитников, которые выполняют боевые задачи.
- Также, в проекте говорится, что следует установить "потолок" зарплат для работников бюджетных учреждений на уровне десяти размеров минимальной заработной платы, то есть 67 000 гривен.