Зарплаты военных в условиях войны: какие это суммы, кому платят больше и почему задерживают

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По состоянию на 2024 год в Украине зарплата для военнослужащих остается на уровне 2023 года. Впрочем, денежное обеспечение состоит не только из зарплаты, но и из дополнительных наград, например 30, 50 и 100 тысяч гривен. Также в этом году введена новая награда в 70 тысяч гривен. А в случае ранения, инвалидности или гибели военнослужащие и их семьи имеют право и на материальную помощь.

В то же время неоднократно выплаты военным могут задерживать. На это есть несколько причин, от технических проблем до бюджетных. Решать этот вопрос советуют сначала с командирами и соответствующими финансовыми органами.

24 Канал узнавал, сколько сегодня получают украинские военные от самого низкого до самого высокого ранга, уменьшатся ли их выплаты в случае повышения военного сбора с октября, почему может произойти задержка зарплатных расходов и куда с этим обращаться.

Какая зарплата у военных на сегодня

С 1 октября 2024 года в соответствии с действующими правилами зарплата украинских военных будет оставаться на том же уровне, что и сейчас, как минимум до конца этого года.

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Известно, что согласно закону о социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей государство гарантирует военнослужащим достаточное материальное, денежное и другие виды обеспечения в объеме, соответствующем условиям военной службы, и стимулирует закрепление квалифицированных военных кадров.

Из чего состоят выплаты военным:

ежемесячное денежное обеспечение;

дополнительное вознаграждение – надбавки 30, 50 и 100 тысяч гривен, установленные на период военного положения;

единовременное вознаграждение, которое будет начисляться за каждые 30 дней боевых задач на передовой, в размере 70 тысяч гривен.

Заметьте! Военные получают 30 тысяч гривен за боевые (специальные) задачи, а также за защиту безопасности населения и интересов государства. В то же время 50 тысяч гривен получают те, кто выполняют боевые или специальные задачи в составе органов военного управления, штабов и командования. Самое высокое вознаграждение в 100 тысяч гривен получают те, кто находится в зоне активных боевых действий. Кроме того, такую сумму выплачивают и тем, кто проходит лечение или реабилитацию либо попал в плен.

В свою очередь, денежное обеспечение делится еще на две части:

основная – охватывает должностной оклад, оклад по воинскому званию и надбавку за выслугу лет;

дополнительная – надбавки за особенности прохождения службы, в частности в горных регионах или на острове Змеиный, обеспечение режима секретности и за научные или спортивные звания.

В 2024 году уровень денежного обеспечения военнослужащих остался на уровне 2023 года. Поэтому в зависимости от должности и рода войск для военных начисляется заработная плата:

Для лиц рядового, сержантского и старшинского состава военной службы по контракту в Сухопутных войсках ВСУ размер колеблется от 20 130 гривен (рекрут) до 26 096 гривен (главный сержант роты).

В Десантно-штурмовых войсках, морской пехоте или же горно-штурмовых подразделениях зарплаты другие: от 21 197 гривен до 29 926 гривен.

В Силах специальных операций размер выплат еще выше: от 33 062 гривен до 42 365 гривен.

Зарплаты у офицерского состава военной службы в плане денежного обеспечения являются самыми высокими.

В Сухопутных войсках зарплата стартует от 28 229 гривен для командира взвода до чуть более 50 тысяч гривен для командира бригады .

. В ССО диапазон зарплат достигает от более 42 тысяч гривен до 60 тысяч гривен.

Что делать, если военным задерживают выплаты

Адвокат Лариса Величко в комментарии для 24 Канала рассказала, что задержки в выплате зарплат военным возможны, но законодательство определяет, что зарплата должна выплачиваться регулярно, обычно один раз в месяц.

Важно! Допустимый срок задержки не установлен четко, однако, если задержка длится более чем один месяц, это может считаться незаконным. В случае задержки военные имеют право на получение объяснений и возможное возмещение.

Величко добавляет, что в этом случае военным следует обращаться к своему командиру части или администрации.

Лариса Величко Советник, адвокат юридической фирмы GRACERS Они могут предоставить информацию о причинах задержки. Если вопрос не решается, военные могут обратиться в финансовые органы Министерства обороны Украины или в Государственную аудиторскую службу.

Обращение к командиру: первым шагом является подача письменного запроса к командиру части.

Документация: сохраняйте все документы, которые подтверждают задержку выплат (например, распоряжения, личные записи).

Обращение в соответствующие органы: если проблема не решается, можно обратиться в финансовые органы Министерства обороны или в суд, если ситуация требует юридического вмешательства.

Среди самых частых причин задержки выплат – бюджетные, технические проблемы, административные задержки (задержка в обработке документов или в кадровых службах и т.д.) или военные действия (в условиях войны задержки могут быть связаны с нестабильностью и рисками, которые влияют на функционирование финансовых структур).

Как отметила адвокат Лариса Кись для 24 Канала, на сегодня минимальная зарплата солдата составляет 20 100 гривен, срочники получают 6 тыс. гривен, в то же время курсанты военных училищ всего 2350 гривен. Другой диапазон зарплат у инструкторов – от 15 до 30 тысяч гривен.

Лариса Кись Адвокат ЮКК "Де-Юре" Обычно военнослужащие получают оплату на карточку банка за предыдущий месяц службы в два этапа: это аванс с 5 по 15 число и основная сумма с 25 до начала следующего месяца. Все зависит от военных частей и рода войск.

Выплата за октябрь аванса до 15 ноября, остатка до 30 ноября не является задержкой выплат. А все, что сверх этих сроков, – задержка.

В любом случае и по любым причинам задержка выплат является недопустимым нарушением прав военнослужащих, которое должно быть восстановлено, а нарушение – прекращено,

– резюмирует госпожа Лариса.

Обратите внимание! По словам Кись, задержки с выплатами по состоянию на октябрь 2024 года не наблюдаются. Таким образом, текущие вопросы по начислению и выплатам решаются достаточно оперативно в порядке обычной коммуникации военнослужащего с командиром и финслужбой на уровне воинской части, в том числе в телефонном режиме.

Другое дело, если решить с задержкой ничего не удалось. Тогда лучше придерживаться такого алгоритма действий:

Выясните причину задержки (она случилась на государственном уровне у всех военных или на уровне финотдела вашей воинской части). Если задержка на уровне воинской части, выясните, по чьей она вине или по какой причине и какое ориентировочное время выплат.

Кстати! Военный может оставить жалобу (голосовое сообщение) с указанием своего звания, ФИО, номера воинской части и периода задержки выплат, или написать ее на следующие контакты: горячая линия МОУ – 1512; электронная почта – admou@post.mil.gov.ua; финансовый департамент МОУ для получения информации, происходит ли задержка на государственном уровне (справка о номерах телефонов абонентов МОУ ВСУ – (044) 271-36-26 или же правительственная линия).

Какая материальная помощь в случае смерти, ранения, инвалидности

Согласно решению министра обороны от 16 января 2024 года материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов выплачивается военнослужащим в размере месячного денежного обеспечения на следующих основаниях:

смерть военнослужащего, его жены (мужа), детей и родителей военнослужащего;

ранение (контузии, травмы, увечья), связанное с защитой Родины во время военного положения;

инвалидность, полученная вследствие ранения;

нарушение состояния здоровья военнослужащего, пребывание его на лечении, реабилитации, что подтверждено соответствующими медицинскими документами, а именно:

онкологическое заболевание; заболевание туберкулезом, ВИЧ/СПИД, вирусным гепатитом В, С; непрерывное пребывание на лечении, реабилитации или в отпуске в связи с болезнью, связанной с защитой Родины (более 30 дней подряд), вследствие травм, заболеваний нервной, сердечно-сосудистой систем, опорно-двигательного аппарата и других заболеваний органов и систем с тяжелым течением или последствиями, требующих проведения многоэтапного хирургического лечения, протезирования утраченной конечности (конечностей), эндопротезирования, трансплантации органов, индивидуального ухода, противорецидивного лечения с длительным применением дорогостоящих лекарственных средств; семьям военнослужащих, которые захвачены в плен (кроме военнослужащих, которые сдались в плен добровольно) или являются заложниками, а также интернированы в нейтральных государствах или признаны без вести пропавшими.

Кроме того, в сентябре Кабмин утвердил новый порядок выплаты единовременной денежной помощи в случае гибели или инвалидности военнослужащего. Однако речь идет только о тех компенсациях, которые выплачиваются в случаях, когда военнослужащий погиб во время прохождения службы, но не в результате боевых действий.

В случае гибели право на выплату имеют члены семьи военнослужащего, а сумма помощи составляет 750 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Для расчета используется размер прожиточного минимума по состоянию на 1 января года, когда военнослужащий погиб или умер.

В этом году этот минимум составляет 3028 гривен, а значит, единовременное пособие достигает 2 271 000 гривен.

В то же время суммы, которые выплачивают ветеранам, получившим инвалидность вследствие войны, составляют в 2024 году:

для I группы – 400 прожиточных минимумов (1 211 200 гривен);

– 400 прожиточных минимумов (1 211 200 гривен); для II группы – 300 прожиточных минимумов (984 000 гривен);

– 300 прожиточных минимумов (984 000 гривен); для III группы – 250 прожиточных минимумов (757 000 гривен).

Сколько в 2025 году выделили на оборону страны

На финансирование обороны на 2025 год заложено в бюджете на уровне 2,22 триллиона гривен, или 26,3% от прогнозируемого ВВП.

Что такое ВВП Это совокупность денежной стоимости всех товаров и услуг, которые произвели в стране и которые предназначены для продажи.

Напоминаем, что проект бюджета на 2025 год похож на бюджет 2024 года. Среди приоритетов как в этом году, так и в следующем остаются обеспечение обороны, безопасность и социальная защита населения.

В Минфине отметили, что финансирование сектора безопасности и обороны является ключевым приоритетом, заложенным в проект. А премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что все внутренние ресурсы снова будем направлять на эти цели.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Расходы на оборону вырастут минимум до 2,22 триллиона. Будет больше денег на украинское оружие, технику, дроны.

Кстати, в 2024 году на сектор безопасности и обороны изначально было заложено меньше – 2,17 триллиона гривен.

Повлияет ли повышение военного сбора на зарплаты

С 1 октября военный сбор в Украине существенно вырос в соответствии с принятым законопроектом о повышении налогов с 1,5 до 5%.

Обратите внимание! По состоянию на сентябрь 2024 года минимальное начисление денежного обеспечения для военного в Вооруженных Силах Украины составляло не более 20 тысяч гривен. Учитывая новый размер военного сбора военнослужащий в Сухопутных войсках ВСУ получал бы зарплату на уровне чуть больше 19 тысяч гривен.

Однако, как сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем телеграм-канале, недавно ВРУ утвердила законопроект о повышении налогов, где с военных не будет удерживаться новый военный сбор.

Предполагается, что военный сбор возрастает до 5% для физлиц, кроме военных, для которых этот налог в дальнейшем будет составлять 1,5%.

В то же время ожидается, что новый закон принесет дополнительные поступления в бюджет на уровне где-то 21 миллиарда гривен в 2024 году и 140 миллиардов гривен в 2025 году.

Интересно! Если военному нужно рассчитать зарплату с учетом всех доплат, то он или она могут использовать специальный калькулятор денежного обеспечения на сайте Социального обеспечения и поддержки военнослужащих и членов их семей Минобороны.