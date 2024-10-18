Зарплаты военных в условиях войны: какие это суммы, кому платят больше и почему задерживают
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По состоянию на 2024 год в Украине зарплата для военнослужащих остается на уровне 2023 года. Впрочем, денежное обеспечение состоит не только из зарплаты, но и из дополнительных наград, например 30, 50 и 100 тысяч гривен. Также в этом году введена новая награда в 70 тысяч гривен. А в случае ранения, инвалидности или гибели военнослужащие и их семьи имеют право и на материальную помощь.
В то же время неоднократно выплаты военным могут задерживать. На это есть несколько причин, от технических проблем до бюджетных. Решать этот вопрос советуют сначала с командирами и соответствующими финансовыми органами.
24 Канал узнавал, сколько сегодня получают украинские военные от самого низкого до самого высокого ранга, уменьшатся ли их выплаты в случае повышения военного сбора с октября, почему может произойти задержка зарплатных расходов и куда с этим обращаться.
Какая зарплата у военных на сегодня
С 1 октября 2024 года в соответствии с действующими правилами зарплата украинских военных будет оставаться на том же уровне, что и сейчас, как минимум до конца этого года.
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Известно, что согласно закону о социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей государство гарантирует военнослужащим достаточное материальное, денежное и другие виды обеспечения в объеме, соответствующем условиям военной службы, и стимулирует закрепление квалифицированных военных кадров.
Из чего состоят выплаты военным:
- ежемесячное денежное обеспечение;
- дополнительное вознаграждение – надбавки 30, 50 и 100 тысяч гривен, установленные на период военного положения;
- единовременное вознаграждение, которое будет начисляться за каждые 30 дней боевых задач на передовой, в размере 70 тысяч гривен.
Заметьте! Военные получают 30 тысяч гривен за боевые (специальные) задачи, а также за защиту безопасности населения и интересов государства. В то же время 50 тысяч гривен получают те, кто выполняют боевые или специальные задачи в составе органов военного управления, штабов и командования. Самое высокое вознаграждение в 100 тысяч гривен получают те, кто находится в зоне активных боевых действий. Кроме того, такую сумму выплачивают и тем, кто проходит лечение или реабилитацию либо попал в плен.
В свою очередь, денежное обеспечение делится еще на две части:
- основная – охватывает должностной оклад, оклад по воинскому званию и надбавку за выслугу лет;
- дополнительная – надбавки за особенности прохождения службы, в частности в горных регионах или на острове Змеиный, обеспечение режима секретности и за научные или спортивные звания.
В 2024 году уровень денежного обеспечения военнослужащих остался на уровне 2023 года. Поэтому в зависимости от должности и рода войск для военных начисляется заработная плата:
- Для лиц рядового, сержантского и старшинского состава военной службы по контракту в Сухопутных войсках ВСУ размер колеблется от 20 130 гривен (рекрут) до 26 096 гривен (главный сержант роты).
- В Десантно-штурмовых войсках, морской пехоте или же горно-штурмовых подразделениях зарплаты другие: от 21 197 гривен до 29 926 гривен.
- В Силах специальных операций размер выплат еще выше: от 33 062 гривен до 42 365 гривен.
Зарплаты у офицерского состава военной службы в плане денежного обеспечения являются самыми высокими.
- В Сухопутных войсках зарплата стартует от 28 229 гривен для командира взвода до чуть более 50 тысяч гривен для командира бригады.
- В ССО диапазон зарплат достигает от более 42 тысяч гривен до 60 тысяч гривен.
Что делать, если военным задерживают выплаты
Адвокат Лариса Величко в комментарии для 24 Канала рассказала, что задержки в выплате зарплат военным возможны, но законодательство определяет, что зарплата должна выплачиваться регулярно, обычно один раз в месяц.
Важно! Допустимый срок задержки не установлен четко, однако, если задержка длится более чем один месяц, это может считаться незаконным. В случае задержки военные имеют право на получение объяснений и возможное возмещение.
Величко добавляет, что в этом случае военным следует обращаться к своему командиру части или администрации.
Они могут предоставить информацию о причинах задержки. Если вопрос не решается, военные могут обратиться в финансовые органы Министерства обороны Украины или в Государственную аудиторскую службу.
- Обращение к командиру: первым шагом является подача письменного запроса к командиру части.
- Документация: сохраняйте все документы, которые подтверждают задержку выплат (например, распоряжения, личные записи).
- Обращение в соответствующие органы: если проблема не решается, можно обратиться в финансовые органы Министерства обороны или в суд, если ситуация требует юридического вмешательства.
Среди самых частых причин задержки выплат – бюджетные, технические проблемы, административные задержки (задержка в обработке документов или в кадровых службах и т.д.) или военные действия (в условиях войны задержки могут быть связаны с нестабильностью и рисками, которые влияют на функционирование финансовых структур).
Как отметила адвокат Лариса Кись для 24 Канала, на сегодня минимальная зарплата солдата составляет 20 100 гривен, срочники получают 6 тыс. гривен, в то же время курсанты военных училищ всего 2350 гривен. Другой диапазон зарплат у инструкторов – от 15 до 30 тысяч гривен.
Обычно военнослужащие получают оплату на карточку банка за предыдущий месяц службы в два этапа: это аванс с 5 по 15 число и основная сумма с 25 до начала следующего месяца. Все зависит от военных частей и рода войск.
Выплата за октябрь аванса до 15 ноября, остатка до 30 ноября не является задержкой выплат. А все, что сверх этих сроков, – задержка.
В любом случае и по любым причинам задержка выплат является недопустимым нарушением прав военнослужащих, которое должно быть восстановлено, а нарушение – прекращено,
– резюмирует госпожа Лариса.
Обратите внимание! По словам Кись, задержки с выплатами по состоянию на октябрь 2024 года не наблюдаются. Таким образом, текущие вопросы по начислению и выплатам решаются достаточно оперативно в порядке обычной коммуникации военнослужащего с командиром и финслужбой на уровне воинской части, в том числе в телефонном режиме.
Другое дело, если решить с задержкой ничего не удалось. Тогда лучше придерживаться такого алгоритма действий:
- Выясните причину задержки (она случилась на государственном уровне у всех военных или на уровне финотдела вашей воинской части).
- Если задержка на уровне воинской части, выясните, по чьей она вине или по какой причине и какое ориентировочное время выплат.
Кстати! Военный может оставить жалобу (голосовое сообщение) с указанием своего звания, ФИО, номера воинской части и периода задержки выплат, или написать ее на следующие контакты: горячая линия МОУ – 1512; электронная почта – admou@post.mil.gov.ua; финансовый департамент МОУ для получения информации, происходит ли задержка на государственном уровне (справка о номерах телефонов абонентов МОУ ВСУ – (044) 271-36-26 или же правительственная линия).
Какая материальная помощь в случае смерти, ранения, инвалидности
Согласно решению министра обороны от 16 января 2024 года материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов выплачивается военнослужащим в размере месячного денежного обеспечения на следующих основаниях:
- смерть военнослужащего, его жены (мужа), детей и родителей военнослужащего;
- ранение (контузии, травмы, увечья), связанное с защитой Родины во время военного положения;
- инвалидность, полученная вследствие ранения;
- нарушение состояния здоровья военнослужащего, пребывание его на лечении, реабилитации, что подтверждено соответствующими медицинскими документами, а именно:
- онкологическое заболевание;
- заболевание туберкулезом, ВИЧ/СПИД, вирусным гепатитом В, С;
- непрерывное пребывание на лечении, реабилитации или в отпуске в связи с болезнью, связанной с защитой Родины (более 30 дней подряд), вследствие травм, заболеваний нервной, сердечно-сосудистой систем, опорно-двигательного аппарата и других заболеваний органов и систем с тяжелым течением или последствиями, требующих проведения многоэтапного хирургического лечения, протезирования утраченной конечности (конечностей), эндопротезирования, трансплантации органов, индивидуального ухода, противорецидивного лечения с длительным применением дорогостоящих лекарственных средств;
- семьям военнослужащих, которые захвачены в плен (кроме военнослужащих, которые сдались в плен добровольно) или являются заложниками, а также интернированы в нейтральных государствах или признаны без вести пропавшими.
Кроме того, в сентябре Кабмин утвердил новый порядок выплаты единовременной денежной помощи в случае гибели или инвалидности военнослужащего. Однако речь идет только о тех компенсациях, которые выплачиваются в случаях, когда военнослужащий погиб во время прохождения службы, но не в результате боевых действий.
- В случае гибели право на выплату имеют члены семьи военнослужащего, а сумма помощи составляет 750 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.
- Для расчета используется размер прожиточного минимума по состоянию на 1 января года, когда военнослужащий погиб или умер.
- В этом году этот минимум составляет 3028 гривен, а значит, единовременное пособие достигает 2 271 000 гривен.
В то же время суммы, которые выплачивают ветеранам, получившим инвалидность вследствие войны, составляют в 2024 году:
- для I группы – 400 прожиточных минимумов (1 211 200 гривен);
- для II группы – 300 прожиточных минимумов (984 000 гривен);
- для III группы – 250 прожиточных минимумов (757 000 гривен).
Сколько в 2025 году выделили на оборону страны
На финансирование обороны на 2025 год заложено в бюджете на уровне 2,22 триллиона гривен, или 26,3% от прогнозируемого ВВП.
Что такое ВВПЭто совокупность денежной стоимости всех товаров и услуг, которые произвели в стране и которые предназначены для продажи.
Напоминаем, что проект бюджета на 2025 год похож на бюджет 2024 года. Среди приоритетов как в этом году, так и в следующем остаются обеспечение обороны, безопасность и социальная защита населения.
В Минфине отметили, что финансирование сектора безопасности и обороны является ключевым приоритетом, заложенным в проект. А премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что все внутренние ресурсы снова будем направлять на эти цели.
Расходы на оборону вырастут минимум до 2,22 триллиона. Будет больше денег на украинское оружие, технику, дроны.
Кстати, в 2024 году на сектор безопасности и обороны изначально было заложено меньше – 2,17 триллиона гривен.
Повлияет ли повышение военного сбора на зарплаты
С 1 октября военный сбор в Украине существенно вырос в соответствии с принятым законопроектом о повышении налогов с 1,5 до 5%.
Обратите внимание! По состоянию на сентябрь 2024 года минимальное начисление денежного обеспечения для военного в Вооруженных Силах Украины составляло не более 20 тысяч гривен. Учитывая новый размер военного сбора военнослужащий в Сухопутных войсках ВСУ получал бы зарплату на уровне чуть больше 19 тысяч гривен.
Однако, как сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем телеграм-канале, недавно ВРУ утвердила законопроект о повышении налогов, где с военных не будет удерживаться новый военный сбор.
- Предполагается, что военный сбор возрастает до 5% для физлиц, кроме военных, для которых этот налог в дальнейшем будет составлять 1,5%.
- В то же время ожидается, что новый закон принесет дополнительные поступления в бюджет на уровне где-то 21 миллиарда гривен в 2024 году и 140 миллиардов гривен в 2025 году.
Интересно! Если военному нужно рассчитать зарплату с учетом всех доплат, то он или она могут использовать специальный калькулятор денежного обеспечения на сайте Социального обеспечения и поддержки военнослужащих и членов их семей Минобороны.
- Сначала на сайте нужно выбрать вид прохождения военной службы (контрактная военная служба или по призыву и срочная военная служба).
- Затем выбрать звание – от рекрута до генерала, адмирала.
- Определить тарифный разряд, выслугу лет и степень секретности.
- Также выбрать особенности прохождения военной службы для определения размера надбавки, место прохождения военной службы для определения размера ежемесячной премии и участие в боевых действиях и мероприятиях по национальной безопасности и обороне (для начисления дополнительного вознаграждения) и немало других вопросов.