Какими будут зарплаты военным в мае
В последнее время вокруг этого вопроса идет много дискуссий, ведь тема доплат военным достаточно острая. Итак, какие суммы стоит ожидать нашим бойцам в мае.
Из чего состоит зарплата военного
Зарплата военнослужащих состоит из двух частей:
- ежемесячное денежное довольствие;
- дополнительное вознаграждение – надбавки, установленные на период военного положения. Сейчас это 30, 50 и 100 тысяч гривен.
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Сумма денежного довольствия зависит от должности и особенностей прохождения службы, режима секретности, ученой степени и т.п. К примеру зарплата командира бригады Сухопутных войск составляет 50 173 гривен (без дополнительного вознаграждения). А обычного сухопутного стрелка – 13 244 гривен без вознаграждения.
Дополнительная денежная помощь назначается в следующем порядке:
- 100 тысяч гривен в месяц – для тех, кто напрямую воюет с оккупантами на фронте;
- 50 тысяч гривен в месяц – для тех, кто выполняет боевое задание в составе военного органа управления.
- 30 тысяч гривен в месяц – для всех остальных, даже тех, кто не на фронте. Именно эта надбавка сейчас предмет дискуссий.
Что будет с выплатами в мае
С 1 февраля 2023 года Минобороны обнародовало приказ №44, который предполагает, что дополнительных выплат в размере 30 тысяч гривен лишаются:
- Военнослужащие, находящиеся вне зоны боевых действий в разных регионах Украины;
- Срочники и курсанты военных вузов;
- Офицеры управлений и штабов.
Это вызвало волну возмущения в обществе, поэтому в прошлом месяце в Раде приняли законопроект № 8312. Он предполагает возврат доплат военным, но его рассмотрение временно отложили.
На следующий день секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал эту ситуацию и отметил, что возврат выплат 30 тысяч гривен будет ложным решением. Он привел пример военных из Мукачево или других отдаленных городов и подчеркнул, что это будет несправедливо.
Я считаю, что это несправедливо. Хочу отметить, что с 1 февраля военнослужащим была повышена заработная плата. Надо быть честными перед собой, понимать, что происходит у нас,
– добавил он.
Данилов подчеркнул, что те, кто сейчас напрямую воюет, должны получать больше денег, но украинский бюджет этого обеспечить не может. Для тех, кто сейчас находится далеко от фронта государство и так платит достаточно, тем более что у нее нет возможности выплачивать им 30 тысяч гривен.