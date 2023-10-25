Изменения в ноябре: что будет с зарплатами военных
25 октября 2023, 13:12Читати новину українською
Источник:Сухопутные войска ВС Украины
В 2023 году выплаты военных несколько изменились, однако принцип их назначения остался прежним. Зарплата состоит из денежного довольствия и надбавок, сумма же зависит от участия в боевых действиях и должности.
Какими будут выплаты военных в ноябре
В ноябре 2023 года никаких изменений в выплатах военным не предусмотрено. Поэтому денежное довольствие и надбавки останутся на том же уровне, что и в октябре.
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Прибавки для военных бывают такими:
- 100 тысяч гривен – получают бойцы противовоздушной обороны и ракетных войск, а также артиллеристы, наносящие огненное поражение противника без условия пребывания в зоне боевых действий.
- 50 тысяч гривен – военные из состава командования и штабов, осуществляющих управление частями подразделений.
- 30 тысяч гривен – военные, разменивающие территории за пределами зоны ведения боевых действий.
Какие зарплаты у военных
На примере стрелков показана разница в выплатах в зависимости от функций, выполняемых служащими:
- стрелки, не выполняющие боевых задач – 20 587 гривен;
- выполняющие боевые задания – 50 587 гривен;
- участники боевых действий – 120 587 гривен.
Вместо этого командиры взводов получают:
- не выполняют боевых задач и не участвуют в боевых действиях – 28 229 гривен;
- выполняют боевые задания – 58 229 гривен;
- участники боевых действий на передовой – 128229 гривен.