Ждать ли украинским военным повышение зарплаты до конца 2023 года

Зарплата украинского военного зависит от его должности и задач, которые он должен выполнить. Также на выплаты влияет состояние здоровья служащего.

Повысят ли выплаты военных

Рост зарплат военнослужащих до конца 2023 года не планируется. Правительство установило минимумы ниже которых выплаты быть не могут, в соответствии с родом деятельности служащего.

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К примеру, стрелки должны получать не менее 20 587 гривен. 120 587 гривен получают бойцы, которые находятся на передовой и выполняют самые сложные задачи.

Следует заметить, что выплаты военнослужащего состоят из зарплаты премии. Согласно решению правительства деньги получают и другие граждане с военной специализацией. О каких выплатах идет речь: