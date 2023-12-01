Ждать ли украинским военным повышение зарплаты до конца 2023 года
1 декабря 2023, 10:41Читати новину українською
Источник:Сухопутные войска ВС Украины
Зарплата украинского военного зависит от его должности и задач, которые он должен выполнить. Также на выплаты влияет состояние здоровья служащего.
Повысят ли выплаты военных
Рост зарплат военнослужащих до конца 2023 года не планируется. Правительство установило минимумы ниже которых выплаты быть не могут, в соответствии с родом деятельности служащего.
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К примеру, стрелки должны получать не менее 20 587 гривен. 120 587 гривен получают бойцы, которые находятся на передовой и выполняют самые сложные задачи.
Следует заметить, что выплаты военнослужащего состоят из зарплаты премии. Согласно решению правительства деньги получают и другие граждане с военной специализацией. О каких выплатах идет речь:
- курсанты учебных заведений военного толка могут получить 2 350 гривен;
- срочники – 6 000 гривен;
- военные, получившие ранения – 20 тысяч гривен;
- инструкторы – 15 – 30 тысяч гривен;
- служащие, которые разминируют территорию, не являющуюся зоной активных боевых действий – 30 тысяч гривен;
- командиры и служащие, которые дислоцируются в штабе, однако управляются подразделениями или частями, находящихся в зоне боевых действий – 50 тысяч гривен;
- ракетные войска, ПВО, артиллерия – 100 тысяч гривен.