Более 100 тысяч гривен: кто из военных получает самую высокую зарплату
22 июня 2023, 12:30Читати новину українською
Выплаты военным могут кардинально отличаться друг от друга. Все зависит от звания и функций, выполняемых лицом в армии.
Кто из военных получает наибольшие выплаты
Сначала следует напомнить из чего состоит зарплата украинских военных. Она делится на две части – денежное довольствие (обновленная зарплата) и доплаты (30, 50 и 100 тысяч гривен).
Читайте также Военным увеличат отпуска: Рада поддержала законопроект
Доплаты распределяются следующим образом:
- 100 тысяч гривен – военные, которые находятся непосредственно на линии столкновения.
- 50 тысяч гривен – те, кто выполняет боевое задание в составе военного органа управления. Генштаб и главнокомандующий ВСУ будут решать, где именно та территория, на которой выполняется задание.
- 30 тысяч гривен – военнослужащие, находящиеся вне зоны боевых действий в разных регионах Украины, срочники и курсантов военных вузов, офицеры управлений и штабов.
Таким образом, наибольшие выплаты получают военные на линии фронта со следующими званиями:
- Командир бригады – 150173 гривен.
- Командир батальона – 136 481 гривна в месяц.
- Командир роты – 131224 гривен.
- Командир взвода – 128229 гривен.
- Главный сержант роты – 126 094 гривен.
- Рекрут – 120130 гривен.
Сколько получают военные на пенсии
- Размер пенсии военных составляет от 50% (уволенным в отставку по возрасту или состоянию здоровья от 55%) до 70% денежного довольствия. Минимальная пенсия за выслугу лет не может составлять менее 3 854 гривны.
- Пенсия по инвалидности начисляется в зависимости от обстоятельств ее получения и группы. Размер пенсий по инвалидности в результате войны I группы составляет 100%, II группы – 80%, III группы – 60% от заработка.
- Пенсии в случае потери кормильца назначаются нетрудоспособным членам семей погибших военных или пропавших без вести. Ее предоставляют если кормилец умер в период прохождения службы или не позднее 3 месяцев после увольнения с нее.