Более 100 тысяч гривен: кто из военных получает самую высокую зарплату

Выплаты военным могут кардинально отличаться друг от друга. Все зависит от звания и функций, выполняемых лицом в армии.

Кто из военных получает наибольшие выплаты

Сначала следует напомнить из чего состоит зарплата украинских военных. Она делится на две части – денежное довольствие (обновленная зарплата) и доплаты (30, 50 и 100 тысяч гривен).

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Доплаты распределяются следующим образом:

100 тысяч гривен – военные, которые находятся непосредственно на линии столкновения.

– военные, которые находятся непосредственно на линии столкновения. 50 тысяч гривен – те, кто выполняет боевое задание в составе военного органа управления. Генштаб и главнокомандующий ВСУ будут решать, где именно та территория, на которой выполняется задание.

– те, кто выполняет боевое задание в составе военного органа управления. Генштаб и главнокомандующий ВСУ будут решать, где именно та территория, на которой выполняется задание. 30 тысяч гривен – военнослужащие, находящиеся вне зоны боевых действий в разных регионах Украины, срочники и курсантов военных вузов, офицеры управлений и штабов.

Власти отменили доплаты в размере 30 тысяч гривен для служащих, которые находятся в отдаленных от линии фронта областях.

Таким образом, наибольшие выплаты получают военные на линии фронта со следующими званиями:

Командир бригады – 150173 гривен.

Командир батальона – 136 481 гривна в месяц.

Командир роты – 131224 гривен.

Командир взвода – 128229 гривен.

Главный сержант роты – 126 094 гривен.

Рекрут – 120130 гривен.

Сколько получают военные на пенсии