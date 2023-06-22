Более 100 тысяч гривен: кто из военных получает самую высокую зарплату

22 июня 2023, 12:30
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Выплаты военным могут кардинально отличаться друг от друга. Все зависит от звания и функций, выполняемых лицом в армии.

Кто из военных получает наибольшие выплаты

Сначала следует напомнить из чего состоит зарплата украинских военных. Она делится на две части – денежное довольствие (обновленная зарплата) и доплаты (30, 50 и 100 тысяч гривен).

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Доплаты распределяются следующим образом:

  • 100 тысяч гривен – военные, которые находятся непосредственно на линии столкновения.
  • 50 тысяч гривен – те, кто выполняет боевое задание в составе военного органа управления. Генштаб и главнокомандующий ВСУ будут решать, где именно та территория, на которой выполняется задание.
  • 30 тысяч гривен – военнослужащие, находящиеся вне зоны боевых действий в разных регионах Украины, срочники и курсантов военных вузов, офицеры управлений и штабов.
Напомним! Власти отменили доплаты в размере 30 тысяч гривен для служащих, которые находятся в отдаленных от линии фронта областях.

Таким образом, наибольшие выплаты получают военные на линии фронта со следующими званиями:

  • Командир бригады – 150173 гривен.
  • Командир батальона – 136 481 гривна в месяц.
  • Командир роты – 131224 гривен.
  • Командир взвода – 128229 гривен.
  • Главный сержант роты – 126 094 гривен.
  • Рекрут – 120130 гривен.

Сколько получают военные на пенсии

  • Размер пенсии военных составляет от 50% (уволенным в отставку по возрасту или состоянию здоровья от 55%) до 70% денежного довольствия. Минимальная пенсия за выслугу лет не может составлять менее 3 854 гривны.
  • Пенсия по инвалидности начисляется в зависимости от обстоятельств ее получения и группы. Размер пенсий по инвалидности в результате войны I группы составляет 100%, II группы – 80%, III группы – 60% от заработка.
  • Пенсии в случае потери кормильца назначаются нетрудоспособным членам семей погибших военных или пропавших без вести. Ее предоставляют если кормилец умер в период прохождения службы или не позднее 3 месяцев после увольнения с нее.
Автор: Тетяна Стельмах