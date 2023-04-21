Зарплаты военных: кто получает больше всего и от чего она зависит

Заплата военного зависит от многих факторов, таких как должность или воинское звание. Некоторые категории все еще могут рассчитывать на доплаты в 30 и 100 тысяч, однако самые высокие зарплаты у командиров бригад.

От чего зависит зарплата военного

Зарплата военного состоит из двух частей – основные выплаты и дополнительные. Также на ежемесячное вознаграждение в 30 и 100 тысяч могут рассчитывать находящиеся в зоне активных боевых действий и на передовой.

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Основная часть выплаты военного зависит от:

должности,

квалификации,

военного звания,

срока службы, условий и интенсивности.

Дополнительная выплата – это средства, начисляемые за звание (научное, спортивное или почетное), научную степень, режим секретности или особенности прохождения службы.

Минобороны в феврале повысило минимальную сумму денежного довольствия до 17 тысяч гривен для полицейских и чрезвычайников, и до 20 тысяч гривен для солдат-контрактников.

30 и 100 тысяч

Ежемесячное вознаграждение в 30 тысяч пока не получают военные, не выполняющие боевые задачи. То есть курсанты и срочники военных вузов, офицеры управлений и штабов, военнослужащие вне зоны боевых действий получают только денежное довольствие.

пока не получают военные, не выполняющие боевые задачи. То есть курсанты и срочники военных вузов, офицеры управлений и штабов, военнослужащие вне зоны боевых действий получают только денежное довольствие. На вознаграждение в 100 тысяч могут рассчитывать не только военнослужащие на фронте. Она также предусмотрена для моряков, летчиков в период выполнения полетов в районах ведения боевых действий, военнослужащих ракетных войск и артиллерии, военных медиков, служащих зенитно-ракетных войск и противовоздушных войск, выполняющих задачи в зоне боевых действий.

С 1 февраля предусмотрена еще одна дополнительная выплата – 50 тысяч гривен – воинам, выполняющим боевые задания в составе военного органа управления. Их список утверждается Генштабом или главнокомандующим.