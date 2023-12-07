Как изменятся зарплаты украинских военных в 2024 году
Источник:Кабмин
Выплата военнослужащего состоит из зарплаты и премии. На общую сумму влияет то, какие задачи выполняет защитник.
Какие зарплаты имеют военные
На выплаты мобилизованного военного влияет его место службы, род войск, звание и должность. От изменения этих данных коррелируется и размер зарплаты защитника. В частности, некоторым военным предоставляются доплаты за выполнение определенных задач, выслугу лет и научную степень.
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Какими будут минимальные выплаты военных в 2024 году:
- срочники будут получать 20 000 гривен;
- солдаты (речь идет о воинском звании) – 13 000 гривен;
- мобилизованный военный – 33 000 гривен.
Какие дополнительные выплаты имеют военные
Правительство определило дополнительные денежные выплаты для военных, которые пока будут оставаться без изменений. Сейчас эти суммы таковы:
- 30 000 гривен – военнослужащие, участвующие в мобилизации;
- 50 000 гривен – защитники, выполняющие спецзадания непосредственно на линии столкновения;
- 100 000 гривен – служащие, которые находятся в зоне активных боевых действий, проходят лечение или реабилитацию в результате полученной контузии, травмы, в течение службы.
Также выплаты предоставляются военным, получившим инвалидность, в результате участия в военных действиях. Сумма определяется временем установления увечья:
- при прохождении службы – 70 – 120 прожиточных минимумов;
- если инвалидность приобретена в результате выполнения служебного задания – 250 – 400 прожиточных минимумов.