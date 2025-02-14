Зеленский сделал заявление о защите ресурсов от России и меморандум с США

Украинские представители сейчас много встречаются с американскими коллегами. В частности уже состоялся хороший разговор с Дональдом Трампом.

Соглашение США и Украины о минералах

В частности Киев получил предложение по инвестированию в минералы Украины, пишет 24 канал со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского.

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Он заявил, что надо защищать Украину и ресурсы, потому что они могут полностью попасть в руки оккупационной России и ее союзникам. Зеленский также отметил, что эта тема актуальна, если говорить прагматично, а не только о безопасности Европы, которую президент считает весьма важной. Более того, президент Украины сделал заявление, что очень важно сохранить ресурсы и не отдать их КНДР или Китаю, или еще кому-то, "кому Россия захочет отдать после оккупации".

В частности украинский лидер подчеркнул, что страны, которые поддерживают Украину, будут иметь приоритет финансировать в эти минералы. Дело в том, что стране нужны работы и инвестиции. И, как отметил Владимир Зеленский, потом Украина будет делить прибыли с тем или иным партнером.

Также Зеленский поделился новостью о том, что министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент приехал в Украину и привез документ, который изучат юристы. Украинский президент ответил, что, может, с каким-то комментариям, американской стороне вернут бумаги.

Это не о документе по безопасности, это меморандум между двумя сторонами,

– сразу объяснил Зеленский.

Также он анонсировал встречу с вице-президентом Соединенных Штатов Джей Ди Вэнсом. И напомнил слова президента Трампа "вы можете приезжать когда хотите, я всегда в Вашингтоне". Поэтому украинский президент обратился к вице-президенту США со словами, что он может прийти, когда захочет, пока Зеленский находится в Мюнхене.

Я готов встретиться. Я не готов все подписывать, но я готов встречаться,

– сообщил лидер Украины.

Обратите внимание! Меморандум о сохранении минералов будет подписан Зеленским, если документ будет готов к подписанию.