На Львовщине открыли новый завод. Он специализируется на переработке рыбной продукции.

Что известно о заводе во Львовской области?

Завод предоставляет почти 300 рабочих мест и производит более 12 тонн готовой продукции ежедневно, пишет 24 Канал со ссылкой на главу Львовской областной государственной администрации Максима Козицкого.

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Отмечается, что завод заработал на базе ЧАО "Львовский областной производственный рыбный комбинат". Производство соответствует всем международным стандартам, поэтому в ближайшее время планирует выход на европейский рынок.

Спасибо Александру и Виталию Свищевым за то, что вы верите в государство и инвестируете в нашу область. Благодаря таким людям, как вы, имеем возможность потреблять украинский продукт!,

– поблагодарил Козицкий.

Также он отметил весь коллектив предприятия, инженеров, технологов, строителей. То есть всех, кто доказал, что во Львовской области можно и нужно реализовывать крупные индустриальные проекты.

Согласно словам главы Львовской ОГА, рынок рыбы рыбы на Львовщине сейчас недообеспечен. Собственное производство покрывает только 2% потребностей.

У нас – более 5 тысяч гектаров водного зеркала, десятки предприятий, но потенциал используется лишь частично. И именно такие проекты, как этот завод – помогают его раскрыть,

– пояснил Максим Козицкий.

Он добавил: Львовская областная государственная администрация готова к сотрудничеству с теми, кто стремится развиваться в этом направлении:

через Комплексную программу поддержки агросектора;

через индивидуальное сопровождение инвестора;

через участие в решении логистических, регуляторных и земельных вопросов.

Важно! Львовская ОГА стремится, чтобы в каждом районе появились подобные предприятия – современные, экологические, ориентированные на экспорт и способны менять жизнь людей на местах.