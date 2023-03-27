Это единственный путь вперед: как зеленая энергетика может помочь Украине

Состояние энергосистемы Украины за последний месяц улучшилось. Графики отключения света почти не нужны, а свет дома может быть весь день. О таком мечтали многие украинцы с октября 2022 года. Каково сейчас состояние энергосистемы, какое место занимает в ней зеленая энергетика и будет ли Украина переходить на возобновляемые источники, читайте в материале 24 Канала.

Как сейчас со светом в Украине

В середине февраля дефицит электроэнергии начал постепенно уменьшаться. В Укрэнерго сообщили, что это стало возможным из-за восстановительных работ на станциях:

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В работу включены дополнительные энергоблоки на нескольких тепловых электростанциях;

Весеннее половодье улучшило работу гидроэлектростанций;

Увеличился световой день, а такие погодные условия способствуют генерации из возобновляемых источников энергии;

Кроме того, энергетическая компания ДТЭК еще раньше начала импортировать электроэнергию из Европы. Уже сейчас продолжается импорт электроэнергии из Словакии. Это в свою очередь тоже улучшает состояние энергосистемы.

По данным сайта сети системных операторов континентальной Европы ENTSO-E , импорт электроэнергии в феврале увеличили до 700 мегаватт в любое время. До этого максимально возможный импорт из Европы составлял 700 мегаватт ночью и 600 мегаватт в другие часы суток.

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук еще раньше заявил, что в случае если России не удастся поразить новые энергообъекты, сократить дефицит энергосистемы можно будет уже в конце февраля. Как видим, его прогноз сбылся.

Последняя массовая атака: где ограничили потребление

После последней массовой атаки 9 марта, когда Россия нанесла ракетные удары, появились новые повреждения как тепловых электростанций, так и подстанций Укрэнерго. Поэтому в отдельных областях ввели ограничения. Однако это не помешало энергосистеме все же продолжить работу.

По состоянию на 20 марта в Житомирской области применяются ограничения. В Киевской области и столице тоже могут выключить свет, если увеличится потребление. А вот в других регионах все стабильно.

Лето не за горами: чего ждать тогда

сейчас Украина потребляет примерно 15 – 16 гигаватт мощности, из которых большую часть обеспечивают АЭС. Все остальное – ТЭС, ТЭЦ, ГЭС и возобновляемые источники.

Юрий Игнат, спикер Воздушных Сил Вооруженных сил Украины, в интервью NV констатировал, что зимний блэкаут в Украине россиянам не удался. А летом ничего почти не изменится.

Что касается массированных обстрелов по энергетической инфраструктуре, то понятно, что украинская энергетика уже адаптировалась к такому противостоянию с врагом, быстро мобилизуя бригады и восстанавливая повреждения.

– говорит спикер.

По словам Игната, Украина уже переживала весенний и летний период войны в прошлом году. Но на этот раз следует готовиться к тому, что возможны удары по другим важным объектам – например транспортной инфраструктуре или гидротехническим сооружениям.

Также существует мнение, что даже из-за снижения потребления электроэнергии летом, дефицит генерации может вернуться уже следующей зимой, когда снова вырастет потребление. Если же традиционная энергетика будет снова под прицелом, помогут ли в таком случае возобновляемые источники энергии?

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Состояние зеленой энергетики в Украине

За последнее десятилетие возобновляемые источники энергии (ВИЭ) становятся все более распространенными. Кроме того, после полномасштабного вторжения России в Украину, когда было повреждено более 40% энергетической инфраструктуры в результате массовых атак, а Европа боролась с энергетическим кризисом, в мире начали ускорять переход на зеленую генерацию. В нынешних условиях это обеспечивает прежде всего независимость.

Следовательно, еще в прошлом году Международное энергетическое агентство (IEA) планировало рекордный рост доли ВИЭ — до 320 гигаваттов новых мощностей.

Интересно, что по прогнозам Международного энергетического агентства, солнечная энергетика может обойти другие источники энергии в 2027 году;

К слову, в Украине на сегодняшний день установлена мощность ВИЭ с учетом временно оккупированных объектов на юге страны – около 10 гигаватт;

А после победы в войне и с дальнейшим развитием зеленой энергетики, наша страна может получать от 2 до 3 миллиардов долларов каждый год от экспорта электроэнергии в ЕС. Об этом сообщил гендиректор и основатель норвежской компании Itera Арне Мыс.

Даже из заявлений главы Госэнергонадзора Руслана Слободяна известно, что сейчас в украинской энергосистеме нет дефицита мощности, в частности, благодаря большей генерации электроэнергии на солнечных электростанциях

Преимуществом зеленой энергетики является то, что увеличение производства электроэнергии из возобновляемых источников энергии стимулирует снижение цен на электроэнергию. Следовательно, как сообщили в ДТЭК, ВИЭ, благоприятные погодные условия и эффективная работа энергетического оборудования позволили компании в феврале вдвое увеличить производство электроэнергии на солнечных электростанциях. до 35,2 миллиона киловатт-часов.

Это эквивалент месячного потребления электроэнергии

Однако еще в конце июня прошлого года министр энергетики Герман Галущенко заявил, что с начала войны выведены из строя 30% солнечной и более 90% ветровой генерации.

Как рассказал 24 Каналу Максим Бабаев, эксперт по зеленой энергетике, массовые ракетные атаки россиян тоже повлияло на объекты ВИЭ.

Максим Бабаев Эксперт по зеленой энергетике Украинская энергосистема объединена. И объекты зеленой энергетики, которые работают в этой энергосистеме, тоже работают в рамках одной сети. К сожалению, повреждение энергосистемы и ставшая результатом нестабильность также повлияла на объекты ВИЭ.

Что с солнечными и ветровыми станциями

В настоящее время количество объектов промышленного масштаба, работающих в энергосистеме, уменьшилось. Многие из них находятся в дальнейшем в оккупации.

Примем во вниманиекоторые в большинстве своем располагались на юге страны, ведь там лучшие условия для ведения такого бизнеса. Это касается иКроме оккупации станции страдают и от постоянных обстрелов. Они разрушены. То есть удар по возобновляемой энергетике во время полномасштабного вторжения был достаточно сильным.

В то же время, общаясь с компаниями, занимающимися установкой солнечных и ветровых станций малого масштаба, спрос на заказ вырос примерно в 10 раз с начала вторжения. То есть люди реагируют и понимают, что безопасность своего благосостояния нужно обеспечивать,

– говорит Максим Бабаев.

Но проблема в том, что сейчас сосчитать точно количество домохозяйств и установивших станции предприятий очень трудно. Государство не ведет такой учет, только перерасчет подписавших договор о продаже электроэнергии по зеленому тарифу.

Чем отличается традиционная энергетика от зеленой

В то же время Украина пережила зиму. По словам собеседника, многие его коллеги считают, что из-за того, что солнца стало сейчас гораздо больше, станции, работающие в сети, помогли снизить дефицит электроэнергии, особенно в утренние пики потребления.

Соответственно, в результате мы быстрее вышли на нормальный режим работы, а у людей начал появляться чаще свет.

– добавляет Бабаев.

При этом следует обратить внимание на то, что возобновляемая энергетика отличается от традиционной тем, что она очень гибкая. Особенно если говорить о солнечной энергетике, которую можно масштабировать и применять в разных аппликациях.

начиная от каких-то маленьких резервных систем, а это несколько панелей и аккумулятор, стоящий на крыше дома, одна семья может получать освещение, связь и интернет при перебоях со светом.

Схожую работу выполняют и ветровые установки. Они в различных формах на предприятиях или в частных домах помогали иметь хотя бы какой-то доступ к электроэнергии во время массовых ракетных атак и постоянных отключений света.

В общем, зеленой энергетике было тоже тяжело, как и традиционной, из-за необходимости работать в объединенной национальной сети. Однако эта децентрализованность и определенная автономность таких источников помогла пережить время блэкаутов, добавляет эксперт.

Почему возобновляемые источники – это единственный путь вперед

Недавно стало известно, что для населения поднимут тарифы на электроэнергию. Впрочем, этот вопрос об изменении подходов к формированию тарифов стоит уже давно.

Все мы понимаем, что тарифы для населения у нас глубоко дотационные. За них платят в основном другие участники рынка, а это небытовые потребители, то есть предприятия. Вообще такая система достаточно вредна для украинского энергорынка, ведь искажает его. Однако связи между зеленой энергетикой и тарифами на свет я не вижу. Ведь сейчас даже зеленые тарифы не работают,

– объясняет эксперт.

Однако Бабаев отмечает, что зеленая энергетика дешевле. Сравнивая стоимость электроэнергии, которую производит новый построенный атомный блок с возобновляемыми источниками в виде ветра, солнца и т.д., зеленая энергетика в разы дешевле.

Кроме того, никто сейчас не хочет вкладывать деньги в строительство традиционных источников энергии, как атомные блоки, ведь это, во-первых, дорого, а во-вторых, долго. С точки зрения инвестиций возобновляемая энергетика – это единственный путь вперед.