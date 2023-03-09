Однако энергосистема Украины все же продолжает работать. Об этом сообщил глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.

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Какая ситуация со светом после массированной атаки

По словам Кудрицкого, во многих регионах есть повреждения объектов энергетической инфраструктуры.

Есть повреждения как тепловых электростанций, так и подстанций Укрэнерго. Поэтому в отдельных областях есть ограничения электроснабжения,

– рассказал глава Укрэнерго.

Он отметил, что энергетики сейчас работают над возобновлением энергопитания всех регионов. В некоторых областях это произойдет быстро, а в некоторых – понадобится больше времени, поскольку разрушения очень значительны. Кудрицкий подчеркнул, что атака была достаточно масштабной.

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