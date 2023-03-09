Однак енергосистема України все ж таки продовжує працювати. Про це повідомив глава правління Укренерго Володимир Кудрицький в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.
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Яка ситуація зі світлом після масованої атаки
За словами Кудрицького, у багатьох регіонах є пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури.
Є пошкодження як теплових електростанцій, так і підстанцій Укренерго. Через це в окремих областях є обмеження електропостачання,
– розповів глава Укренерго.
Він зазначив, що енергетики наразі працюють над відновленням енергоживлення всіх регіонів. У деяких областях це відбудеться швидко, а в деяких – знадобиться більше часу, оскільки руйнування дуже значні. Кудрицький наголосив, що атака була досить масштабною.
Ракетні удари по ТЕС ДТЕК
Внаслідок обстрілів постраждали три теплоелектростанції ДТЕК Енерго. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.
Також було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Після закінчення атаки енергетики оперативно почали ліквідацію наслідків.
Нагадаємо, що з вересня 2022 року ТЕС ДТЕК були атаковані вже 29 разів. Через це 3 енергетиків загинули, 28 були поранені.