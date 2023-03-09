Однак енергосистема України все ж таки продовжує працювати. Про це повідомив глава правління Укренерго Володимир Кудрицький в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

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Яка ситуація зі світлом після масованої атаки

За словами Кудрицького, у багатьох регіонах є пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури.

Є пошкодження як теплових електростанцій, так і підстанцій Укренерго. Через це в окремих областях є обмеження електропостачання,

– розповів глава Укренерго.

Він зазначив, що енергетики наразі працюють над відновленням енергоживлення всіх регіонів. У деяких областях це відбудеться швидко, а в деяких – знадобиться більше часу, оскільки руйнування дуже значні. Кудрицький наголосив, що атака була досить масштабною.

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